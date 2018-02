Despre neputință și entuziasm, într-un Mercedes, în drum spre Viena – Video

În timp ce timișorenii patinau pe străzile pline se zăpadă, primarul Nicolae Robu le transmitea un masaj din limuzina, aflată în drum spre Viena. Așa cum obișnuiește, primarul a comparat iarăși neputința predecesorilor săi cu entuziasmul său. Robu vorbește de infrastructură, de metrou și de marile sale realizată, actuale și viitoare, într-un amalgam de laude, promisiuni și acuzații. El nu uită să-i critice pe cei care au alte păreri. Ceea ce uită însă este să spună de ce a plecat la Viena, pe banii timișorenilor.

”Simt nevoia să vorbesc. Nu mă plâng de greaua moștenire și nu compar ceea ce am făcut eu într-un mandat față de ceea ce a făcut predecesorul meu, nici într-un mandat, nici în cele 4, adică în 16 ani, ci cu ceea ce s-a făcut în ultimii 40 de ani – 50 de ani la un loc. Dar nu vreau să mă refer acum la infrastructura atât de rămasă în urmă, nu s-a făcut nici un pasaj nou, niciun pod nou, niciun bulevard nou, nici măcar modernizate, nicio parcare nouă, nicio școală nouă, niciun spital nou, nicio sală de sport nouă, nicio sală de cultură nouă, rețele de alimentare cu apă și canalizare, la pământ, rețele de termoficare, etc. etc..

Ceea ce s-a întâmplat cel mai grav în acești ani de stagnare a fost pervertirea mentalității cetățenești. S-a creat în oraș, pas cu pas, în orașul premierelor și cu un spirit deschis, mereu în avangardă, un segment de populație cu o stare de veșnică văicăreală, de resemnare și neputință în fața a orice.

Nu putem face pasajul Michelangelo din cauza pânzei freatice și a izvoarelor termale – L-am făcut. Nu putem asuma să facem o sală polivalentă mare, chiar pe bani de la bugetul local. Nu putem face metrou, neîntrebându-ne de unde au avut alte orașe europene comparabile să facă.

Dar mai nu, nu putem aduce formații mari în Timișoara, Metallica, Guns N` Roses, AC/DC. Poate chiar doar una pe an în 2021. Deși avem angajamentul să susținem cu milioane de euro ATCCE, nu putem aduce laureați de Premiu Nobel, nu putem nimic. Desigur, asta după mintea lor. Eu și majoritatea timișorenilor, acea majoritate tăcută și ferită de cârcoteală, care face ea însăși și apreciază ce fac alții, acea majoritate care dă Timișoarei dinamica, forța actuală în toate domeniile, nu ne lăsăm înmuiați de corul neputinței, al văicărelii etene, ci ne vedem de drumul nostru cu entuziasmul intact. Pentru că noi putem”, este mesajul primarului Nicolae Robu.

GÂNDURI ÎN DRUM SPRE VIENA Posted by Nicolae Robu on 27 Februarie 2018

Comentarii

comentarii