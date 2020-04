Despre tabloul hidos al incompetenței, în județul Timiș

Criza declanșată de Coronavirus aduce, ca toate crizele lumii, la suprafață, oameni valoroși, despre care aproape că nu știam, dar și pe cei marcați de incompetență, superficialitate, lipsa inteligenței și cu multe alte lipsuri…

Azi, un caz hilar, unul ca acelea din lunga listă de bancuri ce se transmit, sistematic, pe facebook, dar și pe WhatsApp, cu deosebirea că este absolut real! Ieri, 31 martie ac, avut loc o întâlnire, în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență, la Consiliul Județean Timiș. Din acest comitet fac parte mai mulți reprezentanți ai instituțiilor publice locale și județene, între care am putea-o observa pe doamna Elena Popa, ”ilustra anonimă” din ALDE, dar care deține poziția de subprefect al județului Timiș. Întâlnirile au loc, așa cum se știe, on line, conform Ordonanței de Urgență. În cadrul acestor întâlniri se iau decizii, pe baza votului fiecărui membru responsabilizat. La una dintre propuneri, ”doamna subprefect” nu a evidențiat votul său, conform sistemului de vot. Era prezentă on line, dar părea că nu a votat. Cineva a întrebat: ”Doamna subprefect nu votează?” Și aceasta a răspuns: ”Am votat!”. Cum? Și ea a răspuns: ”Am ridicat mâna!” ….

Desigur, este mai puțin grav, comparativ cu gestionarea unui spital în care s-au investit 50 milioane de euro, ca la Suceava, spitalul fiind dat pe mâna ”fetelor și băieților” de la putere, indiferent cine ar fi ei, și care au făcut posibil dezastrul de acolo. Este mai puțin grav decât o mulțime de cazuri în care incompetența, susținută de diplome false, de pregătiri ”de vară”, de amanți și amante fără cap și logică, au dus la dezastrul României, dar tot o demonstrație despre felul în care se promovează oameni nepotriviți, pe locuri ”cu moț” este.

A vota cu mâna ridicată în fața unui calculator ce te dă de gol, fără să vrea, tot incapacitate ”de activitate” se numește.

Și asta, în România viitoare, va lua sfârșit.

