Detalii cutremurătoare despre Ioana, tânăra din vestul țării, ucisă în Irlanda de către iubit. Urma să facă nunta anul viitor, iar de Crăciun să îşi ia rochia de mireasă

O româncă din Oradea a fost victima unui omor petrecut într-o localitate din Irlanda, unde femeia se stabilise în urmă cu trei ani.

Potrivit presei locale, dar și a declarațiilor familiei victimei, autorul crimei ar fi chiar partenerul femeii, cu care aceasta urma să se căsătorească anul viitor.

Ioana Păcală, în vârstă de 30 de ani, plecase din Oradea în urmă cu 3 ani și se stabilise recent în orășelul irlandez Ratoath, împreună cu logodnicul ei, tot orădean. Ea lucra la o frimă de securitate, în timp ce el se ocupa cu aprovizionarea unui spital. Se pare că, în ultima vreme, cei doi aveau probleme cu banii, iar bărbatul era din ce în ce mai îngrijorat.

Roxana Devan, prietena Ioanei Păcală, fata de 30 de ani omorâtă de logodnic în Irlanda, spune că bărbatul acuzat de crimă era depresiv, se uita în gol şi răspundea foarte greu la orice întrebare. Aparent, cei doi se iubeau şi aveau planuri de nuntă, scrie antena3.ro.

”Vineri in data de 11.10.2022 am primit un apel pe messenger de la victimă spunandu-mi ca partenerul ei este necomunicativ si ca ar fi intrat si mai tare in depresie de cum era acum cateva zile inainte..

M-am deplasat la domiciul lor, le-am facut cadoul de casa noua (mentionez ca de curand si-au cumparat casa prin mortgage) si am incercat sa-l consolez, sa-l sfatuim sa primeasca un tratament pt depresie, de la medic.

Am baut o cafea cu amandoi la ei in bucatarie si dupa o ora si ceva de vizită, am plecat.

Totul parea in regula, inafara de faptul ca el se uita in gol si raspundea foarte greu la orice il intrebai.. era ciudat..

A doua zi Sambata in data de 12.10.2022 am fost contactata de familia fetei din Romania, in jurul orei 17″ si erau foarte panicati ca ea ar fi fost inconstienta si el continua sa zica de cateva ore bune ca nu vine ambulanta.. M-au rugat sa sun la ambulanta pt Mihaela si am sunat.

Dupa ce am sunat ambulanta, am incercat sa-l sun pe el, a raspuns la al 2-lea apel telefonic..

Conversatia a fost una macabră :

Eu:- Alo, ce se intampla cu Mihaela, m-a sunat toata familia ei pe messenger si spuneau ca ar fi inconstienta..ce o patit? Da-mi-o la telefon !!!

El:- Ăăă nu stiu..

Eu:- Cum nu stii, are ochii deschisi? A cazut, sa lovit, ai lovit-o ce ia-i facut? Pot vorbi cu ea, poate vorbi?

El:- Nu poate vorbi..

Eu:-Ce ia-i facut la fata? Vorbeste odata pt ca am sunat ambulanta si este pe drum. Sunt chestii serioase, te rog sa vorbesti odata.

El:-Îi moarta, nu mai mişcă..cred ca am omorat-o..

Eu: Cum ? Ce ia-i facut , cum adica crezi ca ai omorat-o, ai lovit-o sau ceva?

El:- Am avut un vis in care am visat ca o omoream si m-am trezit din vis si ea era moarta..

Am inchis conversatia si am sunat la serviciul 112.

Am sarit in masina si am pornit spre adresa acestora in Ratoath Co Meath, iar cand am ajuns la locul faptei erau Politia, Ambulanta si cei de la criminalistica.

Mi-au dat confirmarea decesului, dar avand in vedere faptul ca inca se investigheaza nu avem mai multe detalii.

Azi o vom identifica la morga si daca vom avea detaliile , va vom tine la curent si nu in primul rând vom sprijini cum vom putea familia acesteia care se afla la ceas greu.

Sa ma iertati ca nu va pot raspunde tuturor in privat, primesc multe mesaje cu intrebari.

Multumim tuturor celor care ne sprijina, dar pt moment nu avem informatii..

Stim doar din cate am inteles, ca ea s-ar fi aflat in pat moarta si ca nu ar fi fost sange..

Dumnezeu s-o odihneasca-n pace !

Ne-a lasat un gol in suflet

Familia va face public curand un cont pt donatii, unde vor strange banuti pt a o putea expatria pe fata in Romania”, este mesajul transmis de prietena Ioanei pe Facebook.

Sora Ioanei Păcală, fata ucisă de iubitul depresiv, spune că cei doi aveau planuri să facă nunta în iunie, anul viitor. Urma să vina de Crăciun acasă, să își caute rochia de mireasă.

Familia tinerei din Oradea își dorește ca Andrei sa răspundă pentru fapta lui, să ajungă la închisoare. Nu să fie declarat cu probleme psihice și să scape de închisoare. Astăzi, Andrei a fost arestat sub acuzația de omor de autoritățile irlandeze.

Unul dintre detectivii care se ocupă de caz a declarat presei că bărbatul le-a spus anchetatorilor în seara în care a fost ridicat: “Îmi pare rău. Nu ar fi trebuit să se întâmple”.

Avocatul care-l reprezintă pe suspect a cerut ca acesta să fie evaluat psihiatric, judecătoarea acceptând această solicitare.

Comentarii

comentarii