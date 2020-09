Dezamăgire mare! Dintre cei 12 candidați pentru CJT, au venit numai 3 la întâlnirea cu tinerii de la Timișoara

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș a organizat o dezbatere, luni seara, unde candidații pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș au fost puși față în față cu tinerii, în sala de spectacole a Casei Tineretului din Timișoara.

Din păcate, din cei 12 candidați înscriși pentru fotoliul de președinte al CJT, numai trei au fost prezenți.

De aceea Vlad Cherecheș, moderatorul întâlnirii, a spus: ”Apreciem foarte mult că cei trei candidați au acceptat dialogul cu tinerii și au venit în fața noastră. Este un gest de salutat și de admirat. Ne exprimăm dezamăgirea că ceilalți 9 au decis să nu vină la această dezbatere cu tinerii din Timișoara și din Timiș.”.

Cei trei prezenți au fost Titu Bojin, din partea ALDE, Cristi Brâncovan, candidat independent, și Ioan Romoșan, din partea Partidului Verde.

Dezbaterea a avut loc pe mai multe domenii din perspectiva politicilor tineretului.

Una dintre întrebările adresate celor trei candidați a fost: ”Ce poate face președintele CJT în domeniul educației și muncii pentru tinerii din Timiș?

Răspunsurile au fost următoarele:

Cristi Brâncovan a spus că el nu vrea să exprime viziuni pe care nu le va putea implementa și, astfel, să producă dezamăgiri în rândul tineretului. ”În primul rând am venit să vă ascult părerile, nu să câștig voturi. Mai important pentru mine este să aud problemele cu care voi, tinerii, vă confruntați și cum ați dori să fiți ajutați să le rezolvați. Decât să spun aici vorbe, prefer să îi ascult pe tineri”.

Titu Bojin:

”Se știe că este necesar să găsim sursele și resursele posibile și formule clare pentru ca să asigurăm accesul la educație, fără restricții de niciun fel, pentru toți tinerii care trăiesc în județul Timiș. În ultima vreme tot mai mulți tineri au părăsit țara, din cauză că nu au găsit un loc de muncă aici. Trebuie să lucrăm foarte mult în ceea ce înseamnă pregătirea tinerilor și educația, să le oferim sprijin cât este posibil, pentru implementarea unor afaceri și să îi ajutăm să își găsească un loc de muncă pe măsură pregătirii lor, astfel încât să restrângem cât mai mult plecările din țară, să dăm posibilitatea ca acești tineri să rămână aici să își găsească un viitor stabil. Vorbesc și despre descentralizare și aducerea deciziilor de la București, către județul Timiș, inclusiv în interesul tinerilor”.

Ioan Romoșan:

”În ultimii 30 de ani, am remarcat o lipsă de atenție acordată tinerilor, în ceea ce privește finanțarea și o lisă de viziune care să vină în sprijinul lor. La nivel european sunt pregătite ajutoare bancare pentru pornirea de afaceri în zone verzi și nepoluante și pentru diverse meserii, de care tinerii pot beneficia. Această hemoragie de creiere românești în străinătate trebuie oprită prin proiecte realiste, în interesul tinerilor. Astfel, ei să rămână aici și să se ocupe pe viitor de dezvoltarea României. Putem face asta inclusiv prin programe de training și studii postliceale și postuniversitare”.

Domeniul incluziune socială:

Titu Bojin:

”În Timiș trăiesc în jur de 22 de etnii. Oficial apar 19, dar în ultimii ani, au mai apărut două și s-au stabilizat. Este un lucru inedit și modul nostru de convețuire, aici, în Timiș. Există o înțelegere foarte bună cu toate naționalitățile. Trebuie să recunoaștem că mai sunt multe lucruri de făcut în domeniu. Trebuie soluții ca în Timiș armonia dintre etnii să continue cu succes. În ultimii ani au fost multe programe în acest sens, dar nu toate au fost duse la sfârșit. Cred că trebuie să mai lucrăm ca să ajungem la nivelul pe care ni-l dorim cu toții în acest domeniu, mai ales în Timiș unde ne considerăm mai aproape de Occident și să dovedim că așa este. Avem această tărie, fiindcă în Timiș există posibilități și pentru muncă și pentru educația și pentru implementarea programelor de incluziune cu succes”.

Cristi Brâncovan:

”Una dintre cauzele pentru care am intrat în competiția aceasta este și faptul că sunt nemulțumit de serviciile sociale pe care le oferă nu numai CJT, ci și primăria și guvernul. Trebuie să schimbăm această stare de lucruri și vom reuși, inclusiv prin puterea exemplului”.

Ioan Romoșan:

”Sunt multe de făcut în domeniu. Nici instituțional nu stăm prea bine. Legislația noastră nu este pusă la punct față de fenomen și nu departajează clar după specificul zonelor. Banatul are problemele lui, Moldova are problemele ei și Oltenia, problemele ei. În domeniul educației sanitare și al programelor de incluziune socială, se pot face multe. Tinerii pot fi învățați să conducă de la vârste fragede. Tinerii, dacă ar fi implicați în mod direct la conducere, ar fi mult mai serioși și vor înțelege mai ușor ceea ce înseamnă interesul public și privat și incluziunea socială”.

Un alt domeniu a fost ”Sănătatea și mediul”

Cristi Brâncovan:

”Timișul pentru a se manifesta ca lider regional trebuie să aibă o independență de București. Prin urmare, în domeniul sănătății este nevoie să fie construit un spital. Până acum administrațiile locale nu au reușit să facă niciun pas în această direcție. Nu avem niciun măcar un studiu de fezabilitate. Ultimele două administrații au fost parașutate de la București și au câștigat posturi aici pentru a duce în spate partide puternice de la București. Noi trebuie să ne reconsiderăm modul de lucru în relația cu București, fiindcă dacă vom accepta numai să ni se impună de la centru, nu vom obține nimic. Trebuie să ne batem pentru banii noștri, fiindcă în alte județe se ridică pe banii noștri stadioane. Avem nevoie de lideri tineri”.

Ioan Romoșan:

”Aici simțim lipsa unui spital regional la Timișoara. Este un mare handicap pentru această regiune. Au fost eforturi în direcția aceasta dar degeaba”.

Titu Bojin:

”Când am fost președintele CJT, am început modernizarea Spitalului Județean Timișoara pentru a fi dus la un nivel mult mai ridicat. În perioada 2012 -2016, când am condus CJT, am avut investiții deosebite în Spitalul Județean Timișoara. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că încă nu s-a reușit să se pună bazele unui spital regional care este foarte necesar pentru vestul țării. M-am certat cu Bucureștiul și am vrut să aducem elicopterul sanitar înapoi, fiindcă ne-a fost luat. Este o problemă în legătură cu sănătatea primară și modul de a accesa serviciile din spitale. Am promis că voi susține o propunere și să găsim o formulă de sprijin financiar pentru ca tinerii și elevii să ajungă la cabinetele medicale. Trebuie făcute cabinetele medicale la centrele de comună la centrele școlare. Să reintroducem în școli cursurile de igienă, pe tot ceea ce înseamnă sănătatea umană. De asemenea, aici intră și grija pentru mediu care influențează major sănătatea”.

