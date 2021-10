Dezbatere de Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane, la TV Europa Nova

Luni 18 octombrie, de la ora 19.00, la TV Europa Nova Timișoara, va fi marcată Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane 2021, printr-o emisiune realizată de jurnalistul, Gigi Ilaș.

Invitate vor fi avocata, Carmen Obârșanu, din cadrul Baroului Timiș, și jurnalista, Lia Lucia Epure, directoarea cotidianului ZIUA de Vest din Timișoara.

”Luni 18 octombrie, este Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane. Am decis să facem această emisiune pentru a dezbate pe acest subiect extrem de fierbinte, de mare actualitate. Traficul de persoane este un fenomen prezent permanent în societate. Am invitat-o pe avocata, Carmen Obârșanu, care se ocupă chiar de un asemenea caz celebru – cel al tinerei răpite din Caracal. Am invit-o și pe jurnalista, Lia Lucia Epure, directoarea cotidianului ZIUA de Vest din Timișoara, care a scris de foarte multe ori despre acest flagel!”, a spus Gigi Ilaș, realizatorul emisiunii.

