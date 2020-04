Dezinfecția „în forță”, un succes în opinia lui Nicolae Robu, pentru că filmulețul de pe Facebook a strâns peste 100.000 de vizualizări și aproape 3.000 de like-uri

Odată ce au ajuns soluțiile dezinfectante mult așteptate de Primăria Timișoara, miercuri seară, Nicolae Robu a și prezentat, pe Facebook primele intervenții. Filmarea postată joi, după orele prânzului, a fost realizată cu ajutorul unei drone și prezintă imagini din timpul acțiunilor din zona AEM și din zona centrală a municipiului,

Primarul a spus, vineri, în conferință de presă: „Ați remarcat cu toții că am început acea campanie de spălare și dezinfectare a străzilor,așa cum am promis. Am spus că ne așteptăm ca miercuri seara să ne parvină substanțele, și atunci miercuri seara și începem. Am făcut lucrul acesta pentru că ne-au parvenit în timp util. Am prezentat un filmuleț cu«intervenția în forță» și succesul este extraordinar. Sunt, la ora actuală, circa 100.000 de vizualizări, peste 160.000 de „reach”-uri, aproape3.000 de „like”-uri, mii de „share”-uri, totul fără „boost”. Să fie limpede, nu s-a cheltuit un ban pe pagina mea de Facebook. În mod organic, în mod natural a avut succes”.

Din ce mai spune Robu,astfel de intervenții vor include în jur de 300 de străzi din Timișoara, în fiecare zi, din cele aproximativ 1.300 de străzi ale municipiului. Nu pe toate vor interveni convoaiele cu câte șapte autoutilitare, „ne vom adapta dimensiunii fiecărei străzi, fiecărei situații concrete”, mai spune primarul. Pe de altă parte, sursele noastre din Primărie susțin că sunt prevăzute doar 120 de străzi în această acțiune.

De asemenea, în urma consultării părerii timișorenilor de pe Facebook, primarul a observat că aceștia doresc și spălarea trotuarelor. Cu această ocazie, spune Robu, a dat indicații ca și acest lucru să fie pus în practică.

