Dezvăluirile unui IT-ist de la Spitalul Victor Babeş din Timişoara, găsit pozitiv cu Covid 19, după vaccinarea anticoronavirus

În acest moment, în România există patru cazuri de oameni vaccinaţi anticoronavirus şi infectaţi în acelaşi timp. Toţi au forme uşoare ale bolii şi spun că vor face şi rapelul.

Cristian are 42 de ani şi este IT-ist la Spitalul Victor Babeş din Timişoara. S-a vaccinat printre primii, chiar la startul campaniei de imunizare. Nu ştia însă că este infectat cu virusul SARS COV 2.

”Sigur eram infectat când m-am vaccinat. M-am vaccinat în 28 decembrie şi simptome am avut, mi-a curs nasul seara, de două ori. A doua zi, rezultatul la testul PCR a ieşit pozitiv. Am fost asimptomatic pe toată perioada de carantină, nu am avut absolut niciun simptom. Probabil că am fost în starea de incubaţie şi nu am ştiut atunci, neavând niciun simptom”, spune Cristian Nicolae.

Patru angajaţi din sistemul medical au fost depistaţi pozitiv, după vaccinare, în România. Specialiştii cred că toţi purtau virusul fără să ştie, dar spun că nu e niciun pericol. Ba, dimpotrivă, formele bolii sunt mai uşoare.

”Erau infectaţi, nu s-au infectat exact în momentul în care şi-au făcut vaccinul. Şi aici există o perioadă când apar simptomele. Simptomele apar între a 3-a şi a 5-a zi, dacă este simptomatică. Vaccinarea nu a influenţat mersul, etapele de instalare a bolii deja dobândite. Având anticorpi post vaccinal, în titluri mai mici după prima doză, este de aşteptat ca formele să fie mai uşoare. Cea de-a doua doză de rapel se va face la cei care au făcut forme uşoare la o lună după ieşirea din izolare, de la vindecarea clinică. Pentru cei care au făcut forme medii sau severe, după trei luni. După primele 13 zile de vaccinare, în România au fost înregistrate 311 reacţii adverse. Adică, 0,33 la sută dintre persoanele cărora li s-a administrat serul. Iar reacţiile au fost uşoare: dureri la locul înţepăturii, dureri de cap, febră şi urticarii. Sunt de altfel şi cele mai frecvente reacţii anunţate de producător. Imunitatea maximă se obţine la şapte zile după administrarea celei de-a doua doze, spun specialiştii. Nu se ştie însă cât va dura imunitatea oferită de vaccinul Pfizer. Studiile celor de la Moderna arată că vaccinul lor asigură protecţie câţiva ani”, a declarat Doina Azoicăi, preşedintele Societății de Epidemiologie.

”Încă nu erau sub protecţia dată de ser, dată de vaccinare, care se realizează undeva la 12-14 zile. Experţii spun că nu e necesar un test rapid sau PCR înainte de vaccinare. Dacă îi testăm şi avem un test negativ astăzi, el poate să devină pozitiv în 4-5 zile”, este de părere Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș din Timişoara.

Sursa: observator.tv

