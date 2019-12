Dezvelirea plăcii comemorative trimise de Trump la Timișoara are loc vineri, la două zile după data inscripționată pe lucrare

Vineri, 19 noiembrie, de la ora 10.30, are loc festivitatea de montare a plăcii comemorative trimise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, cu toate că pe lucrare este trecută ca dată a dezvelerii ziua de 17 decembrie. Simbolul va fi montat pe zidul fostei Garnizoane din Piața Libertății, în prezența ambasadorului Statelor Unite al Americii în România, Adrian Zuckerman, după cum scrie și pe placă.

Prima fotografie cu lucrarea a apărut pe pagina de facebok a city manager-ului Robert Kristof. Pe placă va apărea scris:

„EN:

This plaque is dedicated in eternal memory to the heroic people of Timisoara and the martyrs who perished thirty years ago fighting for freedom, democracy and human rights in December of 1989.

May God bless their memory!

May God bless the people of Romania!

Donald J. Tump

President of the United States of America

Unveiled today, December 17, 2019 by H.E. Adrian Zuckerman, The United States Ambassador to Romania.

RO:

Această placă este dedicată spre eterna amintire locuitorilor eroici ai Timișoarei și martirilor care au pierit în urmă cu treizeci de ani, luptând pentru libertate, democrație și drepturile omului în decembrie 1989.

Dumnezeu să le binecuvânteze memoria.

Dumnezeu să binecuvânteze poporul român.

Donald J. Trump

Președintele Statelor Unite ale Americii

Dezvelită astăzi, 17 decembrie 2019, de către E.S. Adrian Zuckerman, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România”.

