DGASPC Timiș a inaugurat, la Lugoj, un Centru de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități, unic în sistemul public din zona de vest a României

Un centru de zi modern, unde copiii cu dizabilități din estul județului Timiș pot beneficia de servicii de recuperare a fost inaugurat, oficial, la Lugoj. Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii „A” pentru Copiii cu Dizabilități Lugoj este unic în sistemul public de asistență socială din zona de vest a României și a fost realizat printr-un proiect de peste 12 milioane de lei derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș în parteneriat cu Consiliul Județean.

În cadrul centrului, sunt oferite servicii de recuperare și reabilitare complexe, la standarde europene, pentru 170 de copii cu dizabilităţi din comunitate și din cadrul sistemului de protecție a copilului, care cuprind: kinetoterapie, hidroterapie, terapie cognitivă, ludoterapie, art-terapie, terapie senzorială, ergoterapie, discriminare vizuală, consiliere vocaţională, logopedie, meloterapie, precum şi obţinerea de deprinderi de viaţă independentă, atȃt de necesare în procesul de reintegrare familială şi socio-profesională a acestor beneficiari.

„În judeţul Timiş sunt 2400 de copii încadraţi în grad de handicap, dintre care 800 sunt în zona Lugojului şi a localităţilor învecinate. Toţi aceşti copii au nevoie de terapii de recuperare şi de servicii, iar în mediul privat o singură şedinţă de recuperare costă peste 150 de lei. Serviciile pe care le oferim aici copiilor sunt gratuite, acest complex fiind unicul centru public, din zona de vest a ţării, care oferă servicii atȃt de diversificate copiilor cu dizabilităţi. E menirea noastră, a tuturor, să dezvoltăm aceste servicii şi să oferim o şansă copiilor care au nevoie de noi. Tot ceea ce am construit, respectiv am reabilitat aici, este realizat cu fonduri europene şi cu sprijinul permanent al Consiliului Judeţean Timiş. Mulţumesc Consiliului Judeţean Timiş pentru susţinerea pe care ne-o oferă şi pentru că ne ajută să dezvoltăm servicii sociale noi în comunităţile unde acestea sunt necesare, dar şi Primăriei Municipiului Lugoj, pentru că ne este alături, găzduieşte acest centru şi ne susţine în buna desfăşurare a activităţilor sociale în zona Lugojului”, a precizat Monica Truşcă, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.

La eveniment a participat și Călin Dobra, primarul municipiului Lugoj, cel care, în 2018, din postura de președinte al Consiliului Județean Timiș, a început acest proiect.

„Centrul de Zi și Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități din Lugoj este un proiect de suflet, care astăzi prinde viață. Mă bucur că am avut șansa, în 2018, să pun bazele acestui proiect, iar în 2019, în calitate de președinte al Consiliului Județean, să semnez contractul de finanțare. Astăzi, în calitate de primar al municipiului, am onoarea de a fi gazda inaugurării acestui centru atât de necesar comunității noastre. Este o mare satisfacție să văd cum o inițiativă pornită cu gândul la binele copiilor cu nevoi speciale devine realitate. Centrul oferă condiții moderne, spații dedicate recuperării, tratamentelor și activităților zilnice, iar copiii beneficiază de îngrijire și sprijin din partea unor oameni dedicați. Îi mulțumesc președintelui Consiliului Județean, Alfred Simonis, pentru prezență și pentru susținerea constantă. Atunci când suntem împreună, ca decidenți politici și administrativi, putem lua cele mai bune decizii pentru viitorul orașului nostru. Discutăm deja despre noi investiții, deoarece ne dorim ca sprijinul pentru persoanele cu dizabilități să aibă continuitate. Consiliul Județean are deja în plan extinderea acestui sprijin și pentru adulți, inițiativă pe care o felicit. Din păcate, dizabilitățile nu dispar la 18 ani, iar susținerea trebuie să continue și dincolo de această vârstă. Felicit, de asemenea, întreaga echipă implicată în acest proiect. Astăzi, centrul capătă viață, dar adevărata sa valoare vine din munca celor care, zi de zi, vor aduce speranță și zâmbet în sufletele copiilor care au atâta nevoie de sprijinul nostru”, a declarat primarul Călin Dobra.

La rândul său, Alfred Simonis, actualul președinte al Consiliului Județean Timiș, a evidențiat faptul că acest proiect este un exemplu rar de continuitate într-o lume politică unde predictibilitatea nu există.

„Acest proiect a fost început în 2018, sub administrația președintelui de atunci al Consiliului Județean Timiș, și este finalizat astăzi, în mandatul actualei administrații locale. Este un exemplu rar de continuitate într-o lume politică unde predictibilitatea nu există. Această investiție în asistența socială poate nu are vizibilitatea unui parc sau a unui bazin de înot, dar este extrem de importantă pentru copiii care au nevoie de sprijin. Trebuie să apreciem oamenii care aleg să investească în astfel de proiecte, care nu aduc doar beneficii imediate, ci schimbă vieți. Județul Timiș a fost mereu preocupat de bunăstarea copiilor vulnerabili, iar acest centru demonstrează că putem crea condiții mai bune pentru ei. Urmărim să investim fondurile pe care le avem în cȃt mai multe servicii de acest fel, iar Timişul a avut grijă să nu îi lase la o parte pe cei mai nefericiţi decȃt noi. Poate că astfel de servicii nu au vizibilitate crescută pentru toţi cetăţenii, pentru că beneficiază de ele doar cei care au nevoie şi nu pot decȃt să mă bucur că există oameni ca dumneavoastră care aleg să se ocupe de aceşti oameni cu probleme. Încă mai sunt centre care au nevoie de sprijinul nostru şi ne vom ocupa ca ele să îl primească. Cu fiecare an veţi vedea cum creşte calitatea serviciilor sociale din judeţul nostru”, a spus Alfred Simonis.

