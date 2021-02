Dia, de la Pentru Voi Timișoara, a pierdut lupta cu COVID

Dia, de la Pentru Voi Timișoara, a pierdut lupta cu virusul COVID, miercuri. Este o mare tristețe la nivelul conducerii fundației și printre colegii ei.

”Încă de la începutul pandemiei, cea mai mare temere a fost vulnerabilitatea beneficiarilor în față virusului. Am făcut tot ce ne-a stat în putere să îi protejăm, ne-am rugat și am sperat să trecem toți cu bine. Din păcate, acum este o zi plină de tristețe, lacrimi, regrete și neputință. Dia a pierdut lupta cu virusul, noi toți, am pierdut-o pe ea! Sincere condoleanțe familiei! Drum lin, dragă Diuta! Te vom păstra mereu în amintire!”, este mesajul Fundației Pentru Voi Timișoara. Delia Suciu: 1980-2021.

