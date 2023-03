Diaconu, nemulțumit de execuția bugetară a administrației Fritz pe anul 2022. Cum arătau cifrele pe vremea lui Robu?

Marți, 28 martie, consilierilor locali din Timișoara le-a fost prezentat raportul de execuție bugetară pe anul 2022. Unul care, potrivit fostului viceprimar Dan Diaconu, nu face mare cinste useriștilor. Cel puțin din prisma cifrelor referitoare la fondurile europene. Chiar dacă acestea probabil că nu ar trebui să fie privite cu mândrie de useriști, ar fi remarcat și o urmă de ipocrizie la liberali. Nu de alta, dar strict pe cifre, administrația Robu, cea în care Diaconu era viceprimar, pare că a stat și mai rău.

Revenind la ședința de marți, Diaconu a avut următoarea intervenție: „Este momentul să ne uităm puțin pe cifrele reale, nu pe cele pe care le punem pe Facebook, nu pe cele cu care «mințim poporul cu televizorul». Nici măcar nu cred că am nevoie neapărat de răspunsuri. Vi le-am dat la momentul în care am votat bugetul, v-am spus de atunci că bugetul este extrem de umflat. Astăzi avem cifrele. (…) O să mă refer la secțiunea de dezvoltare și la zona de proiecte europene. Acolo am avut acele spectaculoase realizări în cursul anului 2022. Secțiunea de dezvoltare a avut bugetate venituri de 920 de milioane, a reușit să facă încasări de 520 de milioane, asta însemnând 56%. Asta nici nu ar fi cea mai mare problemă. Dacă intrăm puțin pe ceea ce înseamnă fonduri europene, o să vedem niște cifre care arată și mai frumos”.

Iar acesta a prezentat datele din capitolul „Sume primite de la UE/ alți donatori (…) aferente cadrului financiar 2014 – 2020”. Aici, cifrele arată așa: prevederi inițiale – 534 de milioane; prevederi definitive – 615 milioane; încasări realizate: 200 de milioane. Deci, vorbim de un procent de realizare a estimărilor de 32%. Și tot Diaconu a prezentat și alte subcapitole la care procentajele stau și mai rău, între 2,5 și 11%, unul fiind chiar la 0%.

„Am o mare problemă și cu bugetul pe anul 2023, care este și el destul de umflat. (…) Povestea fondurilor europene este atât de umflată. Aceste bugete amețitoare pe care le umflăm în fiecare an și care până la urmă nu se execută nici pe departe. Sau se execută la 2,5%, la 11%. Cred că cel puțin această sarabandă a cifrelor amețitoare ar trebui să înceteze. Mai ales că sunteți într-un exercițiu financiar (european – n.r.) în care nu a trebuit să depuneți prea mare efort. Ați avut deja contracte de finanțare deja semnate, unele achiziții publice deja realizare. Execuția arată însă în acest fel”, a concluzionat fostul viceprimar.

După ce au „înghițit” criticile primite de la Diaconu, useriștii nu au comentat acuzațiile de „umflare a bugetului pe anul 2022”, cât au ținut să continue discuțiile în același stil: „Adică într-un an s-au investit 500 de milioane, cât în cinci șase ani ai lui Robu?”.

Astfel, vă prezentăm mai jos cifrele din anii precedenți. Cel puțin două dintre punctele invocate de Diaconu, mai exact subcapitolul „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 – 2022” (denumit de noi „Fonduri europene”) și întregul „cont de execuție al bugetului local – venituri/ Secțiunea de dezvoltare” (denumit de noi „Dezvoltare”):

2019

Fonduri europene: prevederi inițiale – 196 de milioane; prevederi definitive – 169 de milioane; încasări realizate – 0;

Dezvoltare: prevederi inițiale – 301 milioane; prevederi definitive – 296 de milioane; încasări realizate – 133 de milioane.

2020

Fonduri europene: prevederi inițiale – 523 de milioane; prevederi definitive – 325 de milioane; încasări realizate – 7 milioane;

Dezvoltare: prevederi inițiale – 644 de milioane; prevederi definitive – 443 de milioane; încasări realizate – 113 milioane.

2021

Fonduri europene: prevederi inițiale – 260 de milioane; prevederi definitive – 210 milioane; încasări realizate – 97 de milioane;

Dezvoltare: prevederi inițiale – 618 milioane; prevederi definitive – 652 de milioane; încasări realizate – 278 de milioane.

2022

Fonduri europene: prevederi inițiale: 534 de milioane; prevederi definitive – 615 milioane; încasări realizat – 200 de milioane;

Dezvoltare: prevederi inițiale – 920 de milioane; prevederi definitive – 1,06 miliarde; realizat – 520 de milioane.

Datele sunt preluate din HCL-urile asemănătoare celui votat marți din anii precedenți. Bineînțeles că datele sunt influențate și de factori care nu au legătură directă cu administrația care conduce primăria, cum ar fi calendarele programelor de finanțare nerambursabilă. De altfel, actuala administrație este acuzată că „doar duce mai departe proiectele moștenite”, fără a avea proiecte proprii.

