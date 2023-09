Dialog transatlantic Timișoara- New York

Rectorul Universității de Vest Timișoara a participat la evenimentul de prezentare publicului new-yorkez expoziția internațională de grup “Layers of Reality”, un dialog artistic transatlantic între școala de arte vizuale de la UVT și școala de arte vizuale din New York.

Manifestarea a fost organizată de Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu ICR New York și School of Visual Arts – Computer Arts Department din New York.

Prof. Pirtea a explicat: “Timișoara își onorează publicul nu doar acasă, în calitate de Capitală Europeană a Culturii 2023, ci și peste hotare, acolo unde comunitățile de români sunt consolidate, precum este și comunitatea românească din SUA.

Mulțumim partenerilor organizatori din cadrul ICR New York pentru oportunitatea stabilirii acestui dialog artistic transatlantic, pe care îl dorim permanent, de acum înainte.

Arta este cu adevărat un mediu universal de comunicare, pe care îl propunem și noi comunităților românești și publicului larg din SUA sub un generic pe care l-am consacrat în acest an La UVT, cultura este capitală”.

Expoziția multimedia “LAYERS OF REALITY”, curatoriată de Maria Orosan-Telea (România), Lotte Marie Allen și LJ McNerney (SUA), prezintă, sub forma unui dialog transatlantic, lucrările a patru artiști români, Aura Bălănescu, Dorian Bolca, Cosmin Haiaș, Andreea Medar, absolvenți ai Facultății de Arte și Design din Timișoara, și a trei artiști americani, Hershel Carbajal, Kristie Kish și Jintong Yang, absolvenți ai School of Visual Arts – Computer Arts Department din New York. Detalii aici: https://bit.ly/45Kv90b.

