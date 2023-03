„Digitalizam Vestul”: Proiect european implementat de CCIA Timiș în beneficiul a 32 de întreprinderi, ale căror angajați vor dobândi competențe IT

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in calitate de beneficiar, si SC Diacostampet SRL, in calitate de partener, deruleaza Proiectul “Digitalizam Vestul”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 3, Locuri de munca pentru toti, Componenta 1: Competente digitale pentru angajatii din IMM, Operatiunea: Imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor.

Proiectul are ca obiectiv principal sprijinirea a 32 intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice identificate conform SNC si in unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI din Judetele Timis, Arad si Caral-Severin, prin: furnizarea de programe de formare profesionala (competente digitale de baza, competente digitale avansate); evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale; analizarea posibilitatilor si potentialului de digitalizare a intreprinderilor si determinarea pe aceasta baza a necesarului de formare profesionala in domeniul TIC; elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca.

Proiectul va aduce beneficii directe atat companiilor cat si angajatilor, in contextul in care competentele digitale sunt imperativ necesare oricarui proces de administrare, flux de productie sau flux de servicii, iar utilizarea eficienta a tehnologiilor digitale la locul de munca este insotita de competente digitale adecvate.

De la lansarea proiectului si pana la finalul lunii ianuarie, in cadrul campaniei de constientizare derulata in judetul Timis, au fost contactate si informate peste 100 de IMM-uri privind activitatile proiectului si posibilitatea dezvoltarii programelor de alfabetizare digitala a organizatiei, iar peste 70 de angajati au fost informati cu privire la activitatile proiectului si posibilitatea dezvoltarii competentelor IT.

Totodata, proiectul beneficiaza de un newsletter lunar despre importanta digitalizarii intreprinderilor si perfectionarea angajatilor in domeniile TIC si de o pagina de Facebook.

Informatii detaliate despre proiect sunt disponibile si pe site-ul CCIAT.

Companiile interesate sunt invitate sa comunice interesul la adresa de mail: rolinic@cciat.ro.

