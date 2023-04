Digitalizare și protecția mediului, la Școala nr.6, Timișoara, cu sprijinul Uniunii Europene

Proiectul Creativitate și digitalizare pentru o școală a viitorului se desfășoară pe o perioadă de 18 luni, între 25 octombrie 2021 și 24 aprilie 2023. Axat pe tematica digitalizării, proiectul a implicat formarea unui număr de 10 cadre didactice în cadrul cursului ,,Going Digital in an Innovative Classroom’’, al ITC International, cu sediul în Praga, Cehia. Perioada de desfășurare a cursului a fost 3-7 ianuarie 2022.

Participanții sunt cadre didactice care predau în cadrul instituției, atât la nivel preșcolar, la Grădinița PP nr. 30, cât și la învățământul primar și cel gimnazial la Școala Gimnazială nr.6, Timișoara. Ulterior, pe parcursul anului școlar 2021-2022, precum și în acest an școlar, educatorii, profesorii și învățătorii au inclus în cadrul procesului de predare – învățare, platformele și aplicațiile implementate la curs.

Proiectul s-a axat atât pe digitalizare, cât și pe protecția mediului înconjurător, participanții deplasându-se în cadrul mobilității cu mijloace de transport din categoria Green.

Școala Gimnazială nr.6, Timișoara va continua să implementeze proiecte Erasmus+ până la sfârșitul anului 2027, deoarece în luna februarie a acestui an au fost publicate rezultatele pentru proiectele depuse la termenul 19 octombrie 2022 și școala a obținut ACREDITARE ERASMUS+ pentru următorii 5 ani.

