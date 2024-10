Digitalizarea sistemului medical din Timiș. Unde ne aflăm? Prof. Dorel Săndesc: “Suntem la început!”

Joi, 17 octombrie, la OncoGen din cadrul Spitalului Județean Timișoara, a avut loc conferința cu tema “Viitorul sănătății: Convergența dintre medicină și tehnologie”, unde temele importante au fost digitalizarea completă a sistemului medical din Timiș și implementarea softurilor de AI – inteligență artificială.

Cum stăm cu digitalizarea în Timișoara?

Prof.univ.dr. Dorel Săndesc, managerul Spitalului Judetean Timișoara, a declarat că nu este complet digitalizat sistemul medical din Timiș, dar se fac mari demersuri în această direcție. Spitalul a început să implementeze sistemele de digitalizare încă din timpul pandemiei de COVID19. Prin programul de finanțare POIM, s-a propus să se includă și componenta de digitalizare pe ATI și blocul operator.

“Noi am fost singurul spital care am câștigat această digitalizare a blocului operator și a clinicii de ATI. L-am implementat cu succes și avem doi ani deja la finalul acestui an. Pe PNRR Digitalizare, a fost câștigat un nou proiect care va asigura digitalizarea administrativă: birouri, circuite, documente, magazie, farmacie, și încă o componentă de digitalizare clinică a secțiilor. Am fost declarați centrul de excelență internațional din punct de vedere al digitalizării ATI de la Spitalul Județean Timișoara”, a spus prof. Săndesc.

Sistemul merge. Impactul este evident. Are loc o economie de hârtie, documente, analize prescrise pe foi. Un pacient de la ATI are kilograme de hârtie. Prin digitalizare, această cantitate dispare. Asta înseamnă o economie importantă. Este vorba de sustenabilitate, un subiect de actualitate permanentă. Dincolo de acest aspect, digitalizarea completă a ATI și a blocului operator a crescut foarte mult acuratețea urmăririi pacienților. Prin digitalizare, aceste documente electronice, noua foaie de de observație electronică, sunt preluate automat la toate aparatele. Nu se poate spune că injectomatul a dat 10 sau 20 de ml pe oră de noradrenalină sau de alt medicament. Totul este preluat automat. Fiecare medic și categorie profesională își marchează în zona lui ce a făcut. Este obligatoriu. Nu poate să iasă din tură nimeni fără să completeze raportul de ce a făcut. Comunicarea este foarte importantă, iar digitalizarea ușurează această comunicare.

Prof. Săndesc a amintit că, pe de altă parte, există prejudecata că foarte multă lume se sperie de digitalizare, fiindcă scade contactul cu pacientul și comunicarea.

La ATI, s-a făcut un sondaj printre medicii care au aplicat acest sistem, iar comunicarea între profesioniști a devenit mult mai bună. Medici între medici, asistentele între ele și între medici și asistente comunicarea s-a eficientizat. Toți spun că ei comunică mult mai bine profesional. Își transmit mult mai bine informațiile când preiau tura de noapte sau de zi. Nu trebuie să mai caute prin zecile de hârtii date și cifre. Acum, totul e instant, iar cu digitalizarea se poate vedea imediat totul. Îngrijire pacienților a crescut, e și normal. O pacientă nu trebuie să mai noteze totul cu pixul pe hârtie să piardă timp. Toate datele sunt preluate automat și timpul alocării nu te depărtează de pacient. Comunicarea umană este ameliorată, e mai mult timp de comunicare cu pacientul. Acuratețe a crescut, poți să faci niște analize și să iei măsuri. Beneficiile sunt mari. Toți participanții la sondaj au spus că nu ar renunța la sistemul de digitalizare ca să revină la vechiul sistem clasic. Blocul operator și ATI sunt digitalizate la Spitalul Județean Timișoara. Dacă s-a reușit în cea mai complexă zonă a sistemului, sigur va fi mult mai ușor să digitalizezi o secție medicală unde nu sunt atâtea aparate. La ATI fiecare aparat este conectat la sistem și sunt preluate datele. Pe secție vor fi mult mai puține aparate, sistemul ar fi mai simplu.

“Suntem foarte interesați de dezvoltarea digitalizării fiindcă aducem multe beneficii. Suntem pe o cale fără întoarcere. Toată lumea e convinsă că e necesară digitalizarea sistemului medical, dar e nevoie si de implementarea inteligenței artificiale. Avem câteva sisteme de interpretare a diagnosticului care îl ajută pe medic în diagnostic final în decizia finală. A.I. începe sa fie tot mai prezentă în medicina noastră în Timișoara”, a spus prof. Săndesc.

Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, a adăugat că digitalizarea în domeniul medical este foarte salvatoare, dacă este corect folosită. Timișoara este un centru de excelență care beneficiază de digitalizare la terapia intensivă și la blocul operator. Eroare umană poate fi evitată prin competențe digitale.

Autoritatea pentru Digitalizarea României are un dublu rol: unul de finanțare și rol de implementare. În Uniunea Europeană pe comunicare, suntem în primii cinci, dar pe competențe digitale pentru cetățeni și aparatul administrativ ne situam pe ultimele locuri.

“Putem recupera dacă schimbăm cu toții abordarea față de digitalizare. Peste 90% din populația României deține un smartphone, oamenii au conturi, dar cu toate acestea nu dețin competențe digitală”, a concluzionat Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, joi 17 octombrie la Timișoara.

Mesajul prof.univ.dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș Timișoara, a fost că trebuie să acceptăm inteligența artificială și digitalizarea sistemului medical pentru eficiența activităților.

”Trebuie acceptate toate instrumentele care i-ar putea ajuta pe medici să evită greșelile posibile în activitatea medicală și în tratarea pacienților. Avem nevoie de digitalizare și trebuie mers și în direcția inteligenței artificiale, fiindcă atunci calitatea actului medical va fi mult mai curată, mai bună”, a spus Oancea.

Prof. Oancea a mai atras atenția că suntem imediat în 2025 și este trist că există o recentralizare mult prea puternică a activității medicale către București. De aceea nu am scăpat nici de dosarele cu șină și hârțogării nesfârșite.

“De aceea vrem să facem pași repezi către digitalizare și implementarea inteligenței artificiale în sistemul medical, inclusiv în în mediul intraspitalicesc a comunicării între spitale”, a atras atenția prof. Oancea.

Primul pas a fost făcut în urmă cu un an și jumătate când au fost unite spitale pe imagistică. Dacă un pacient este văzut la UPU de la Spitalul Județean, medicii de la Spitalul Victor Babeș sau de la Spitalul Municipal pot vedea care este afecțiunea pacientului și acele rezultate de investigație medicală. De asemenea, e nevoie de o comunicare digitală în interiorul spitalului, pentru a se vedea cu exactitatea de când vine medicamentul și alte produse medicale, până când iese pacientul. Care sunt costurile reale ale tratamentului și să se vadă cu exactitate că acel act medical este făcut cu perfecțiune atât din punct de vedere medical cât și administrativ.

Prof. Oancea a mai spus că digitalizarea sistemului medical din Timiș se află la început. Ar trebui ca să fie digitalizat în proporție de 70% așa cum există și în spitalele din occident, Germania sau Franța etc.

Când pacientul intră în spital, i se pune o brățară cu cod de bare și tot este scanat și trecut automat în foaia de observație electronică de la analize, până la descărcarea produselor farmacoterapeutice.

Ce ar trebui făcut? Prof. Oancea este de părere ca trebuie atrase fonduri europene cât mai multe pentru digitalizare și implementarea inteligenței artificiale în sistemul medical atât din România, cât și din județul Timiș.

“Digitalizarea este extrem de importantă și în sistemul administrativ, fiindcă sunt zeci de mii de pacienți și trebuie știut care sunt costurile reale, fără greșeli. Trebuie să acceptăm softurile de inteligență artificială care împreună cu experiența noastră de clinicieni pot crește acuratețea diagnosticului și tratamentul pacienților!”, a declarat prof. Cristian Oancea.

La eveniment au participat reprezentanți ai mediului academic, profesori și studenți, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului de business.

Alte teme în analiză au securitatea cibernetică în contextul amenințărilor cibernetice asupra infrastructurii medicale; Utilizarea noilor tehnologii în practica medicală și domeniile conexe. Se va dezbate despre diagnosticarea cu ajutorul AI, Big Data în cercetarea medicală și dezvoltarea de noi tratamente, despre felul în care Inteligența Artificială poate să ajute în optimizarea fluxurilor operaționale din spitale și clinici, despre modul cum A.I. poate îmbunătăți accesul la îngrijiri medicale, dar și despre impactul noilor tehnologii asupra îngrijirii pacienților și al interacțiunii medic-pacient.

Dezbaterea face parte din seria Agenda România 4.0, evenimente itinerante, organizate împreună cu universitățile din țară, companiile interesate și organizațiile catalizator, și își propune să dea voce mediului academic și celui de business pentru a dezbate viitorul unor domenii cheie de dezvoltare a României, precum educația, sănătatea, infrastructura etc., punând accentul pe implicațiile noilor tehnologii asupra acestora.

”Acesta este cel de-al doilea eveniment din seria de dezbateri Agenda România 4.0, iar interesul este mare din partea publicului nostru țintă: studenții, mediul academic în general. Prin natura temelor de dezbatere propuse, dar și prin faptul că vom avea alături de noi un mix de specialiști în domeniul medical și al noilor tehnologii, suntem convinși că va fi un eveniment de excepție. Spre exemplu, vom afla cum pot algoritmii de inteligență artificială să ajute la diagnosticarea bolilor, cum putem aplica machine learning și deep learning pentru a personaliza tratamentele, în funcție de datele genetice și istoricul medical al pacienților, dar și despre modalitățile prin care unitățile medicale de stat sau private pot să dezvolte și să implementeze strategii solide de securitate cibernetică.

Pentru a fi relevantă și competitivă, România trebuie să profite de toate oportunitățile, să îmbrățișeze noile tehnologii și să creeze cadrul pentru un salt economic, iar domeniul medical este unul în care avem nevoie de astfel de salturi. Cred că Timișoara, ca viitor HUB regional medical, este locația perfectă pentru această dezbatere”, a declarat Andrei Nistor, președintele Press Cluster.

„Suntem extrem de preocupați de convergențele dintre tehnologie și domeniile critice pentru dezvoltarea României, iar după o dezbatere deosebit de animată dedicată educației, de data aceasta abordăm provocările sistemului de sănătate de la noi, la Timișoara, unul dintre polii de referință ai inovației în domeniu. Ne bucurăm că putem aduce câteva dintre cele mai importante teme de dezbatere aici, unde câteva zeci de studenți și membri ai comunității academice de pe Bega vor putea provoca experții din domeniile sănătății, digitalizării, cybersecurity și nu numai, pentru a da voce preocupărilor celor care vor modela dezvoltarea acestor domenii în deceniile care urmează.

Un studiu recent care a implicat peste 400 de experți din industria sănătății arată că tehnologiile digitale din Industria 4.0 vor îmbunătăți procesele de stabilire a costurilor asistenței medicale, necesitând adaptare și sprijin din partea responsabililor și factorilor de decizie pentru implementare eficientă. În același timp, 89% dintre specialiști văd calitatea infrastructurii naționale ca o condiție importantă pentru implementarea noilor tehnologii. Sunt premisele de la care plecăm în demersul nostru și suntem convinși că vom putea decanta idei relevante în urma dezbaterii.”, a declarat Gabriel Zamfir, co-fondatorul platformei Digitalio.ro

În luna februarie a acestui an a fost organizată prima conferință din seria de Agenda România 4.0, tema acestui prim eveniment, desfășurat la Casa de Cultură a Studenților din București, fiind Educația. Peste 150 de participanți studenți, reprezentanți ai unor instituții precum Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, ai mediului academic, societății civile și mediului de afaceri din România.

Seria de evenimente Agenda România 4.0 este organizată cu sprijinul: Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Directoratul pentru Securitate Cibernetică, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, Serviciu de Telecomunicații Speciale, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara, Centrul de terapii genice și celulare în tratarea cancerului – OncoGen, Due Verde, Infinilink, CertSIGN, Zetta Cloud, Hypen, MediNav.

“Ne bucurăm să găzduim această întâlnire într-un an aniversar. Spitalul nostru marchează 50 de ani și chiar am dezvoltat o agendă cultural- științifică bogată”, a spus prof. Dorel Săndesc.

Conferința a fost organizată de Press Cluster – Asociația Clusterul Presei și al Creatorilor de Conținut din România, prima asociație de tip ”cluster” din mass-media românească și Digitalio, singura platformă de știri și dezbateri dedicate digitalizării și mediului de business IT din România, în parteneriat cu SSMT ( Societatea Studenților în Medicina din Timișoara), AGERPRES – Agenția Națională de Presă și Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara, prin Centrul OncoGen – Centrul de terapii genice și celulare în tratarea cancerului.

