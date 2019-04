Dimitrie Muscă și Sebastiano Stoppa vor ca problemele agriculturii din zona de vest să fie auzite la București?

Dimitrie Muscă, cel mai mare investitor din agricultură din județul Arad, patronul Combinatului Agroindustrial Curtici, și Sebastiano Stoppa, directorul administrativ al Emiliana West Rom Dudeștii Vechi, cea mai mare firmă din agricultura din Timiș, au hotărât să își unească forțele.

Obiectivul lor este apărarea interesele fermierilor din Banat și Ardeal și a da glas problemelor cu care agricultura se confruntă, astfel încât acestea să ajungă și la urechile autorităților agricole din București. Astfel, în 16 aprilie, o primă întâlnire cu autorităţile de la Bucureşti a avut loc chiar în capitală.

“Considerăm că până acum adevăratele probleme ale fermierilor din regiunea de vest nu au ajuns la urechile autorităților centrale. De aceea noi, eu și domnul Dimitrie Muscă, reprezentanții celor mai mari ferme din partea de vest, am decis să ne unim și să ne facem auziți la București, fiindcă problemele agriculturii din această parte a țării sunt cele mai neglijate de autoritățile agricole din capitală. La această întâlnire am discutat de marile probleme cu care se confruntă agricultura din Vestul țării”, a explicat Stoppa.

„În agricultura din vestul țării nu există o voce puternică și răsunătoare care să se audă până la nivel central. Noi ne-am unit forțele și vrem să prezentăm în mod direct ceea ce se întâmplă în domeniul agricol în regiunea de vest, nu ce se spune la televizor. Asta am relatat și la întâlnirea de la București. Să nu se mai spună că situația este frumoasă și că se dau subvențiile la timp. Asta nu s-a întâmplat anul acesta. Se spune la București că pesta porcină africană a distrus sectorul crescătorilor de porcine? Eu nu am auzit sau că prețul cărnii crește cu 25% înainte de Paște? Nici asta nu am auzit în cuvântările celor din capitală. Fermierii din Arad și Timiș trebuie să fie uniți, pentru a li se auzi vocea, fiindcă Vestul României a rămas de izbeliște”, a declarat Muscă.

Marile probleme prezentate de cei doi sunt: lipsa irigațiilor și a sistemul antigrindină, ravagiile pestei porcine africane, întârzierea subvențiilor și prețul cărnii de porc în creștere vertiginoasă. O altă problemă ridicată de Muscă şi Stoppa este și faptul că firmele de prospecțiuni geologice distrug agricultura în Timiș și Arad, iar autoritățile rămân indiferente. În SUA, sondele sunt acceptate numai în zonele de deșert, nu unde se practică agricultura.

”Trebuie să mai spunem că unele formațiuni politice doresc plafonarea subvențiilor. În cazul în care va avea loc această plafonare, firmele mari din agricultură vor fi anihilate, fiindcă performanța se poate practica numai pe suprafețe mari, iar agricultura românească nu va mai fi competitivă. Până acum aveam succes la nivel european, fiindcă firmele mari au reușit să facă investiții puternice. Au atras fonduri de la UE. Ne așteptam la un venit constant de la UE. Dacă ne bagă plafonarea, ne prind cu fondurile europene în derulare. Va fi o lovitură pentru fermieri și vor risca falimentul. Nu vor putea fi duse la bun sfârșit proiectele. Va fi un dezastru pentru agricultura din România. Plafonarea subvențiilor este o măsură distrugătoare împotriva firmelor care au investit masiv în agricultura din România”, a mai spus Sebastiano Stoppa.

