Din 18 mai, TAROM reia cursele aeriene către Timișoara

Compania nationala de transport aerian TAROM a inceput pregatirile pentru reluarea zborurilor, dupa ce, in ultimele doua luni, intreaga flota a operatorului aerian a fost blocata la sol.

De luni, 18 mai, compania nationala va redeschide patru rute interne, fiind programate curse spre Cluj, Iasi, Oradea si Timisoara, dar si una internationala, catre Atena.

Potrivit directorului general, George Costin Barbu, pentru operarea acestor zboruri vor lucra in jur de 2-300 de oameni din totalul de 1800 cat are compania aeriana.

Este posibil ca in urmatoarele 10 zile, compania sa mai deschida inca 2-3 rute interne. Oricum, pentru aceste zboruri din perioada de stare de alerta s-au luat masuri speciale.

In primul rand, pentru a evita aglomeratia, calatorii sunt sfatuiti sa se prezinte la aeroport, cu trei ore inaintea decolarii.

Ei sunt incurajati sa faca check-in-ul online, iar pentru cei care nu au aceasta posibilitate, ghiseele vor fi deschise cu trei ore inaintea decolarii.

Pe aeroport, autoritatile sanitare vor masura temperatura pasagerilor si vor prelua persoanele care, din motive de sanatate, nu vor putea calatori. Persoanele cu temperaturi mai mari de 37,3 grade vor fi lasate la sol.

Daca accesul spre avion se face cu ajutorul autobuzelor, acestea nu trebuie sa depaseasca un grad de ocupare de 50%.

Accesul la bordul avionul este permis doar cu masca si cu un singur bagaj de mana.

Pilotii vor fi obligati si ei sa poarte masca, atunci cand este necesara parasirea cabinei.

Substantele dezinfectante nu trebuie sa lipseasca de la bordul aeronavelor, iar dezinfectarea mainilor este obligatorie pentru personalul navigant dupa fiecare interactiune cu pasagerii sau cu bunurile acestora.

In avion, in functie de destinatie si de nivelul de risc declarat de autoritati, vor fi suspendate sau limitate serviciile la bord.

Cu alte cuvinte, pe anumite curse, nu vor fi servite bauturi si mancare, iar pasagerii nu vor primi pliante, cu exceptia foii cu instructiunile de salvare.

In timpul calatoriei, pasagerii vor fi instruiti in legatura cu completarea, dupa caz, a unui formular privind starea lor de sanatate, iar chestionarul va fi predat autoritatilor sanitare, la coborarea din avion.

Calatorii vor fi instruiti cu privire la procedurile de debarcare, astfel incat sa evite contactul personal si imbulzeala.

Dezinfectarea avioanelor se va face obligatoriu dupa fiecare rotatie.

In cele doua luni in care cele 29 de avioane au stat la sol, compania aeriana nationala a inregistrat pierderi de 15-20 de milioane de euro. 1000 dintre angajati au fost trimisi acasa in somaj tehnic. Estimarile interne arata ca TAROM va inregistra pana la sfarsitul acestui an pierderi de 65 de milioane de euro. Sindicalistii spun ca singura solutie pentru iesire din criza este ajutorul de la stat.

Analistii economici sustin ca pana acum compania a fost o gaura neagra: a inghitit bani fara sa aiba performante. In ultimul deceniu, TAROM a fost tot timpul pe pierdere, doar anul trecut minusul fiind de 190 de milioane de lei. Restructurarea de care se vorbeste acum nu va fi usoara, in conditiile in care compania aeriana are nu mai putin de 8 sindicate. (Eva Theodorescu)

