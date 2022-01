Din cauza eșecului administrației Fritz, Colterm ar fi nevoită să cumpere cărbune la supra-preț, din Ungaria. „Astăzi, dacă au două mii de tone, adică consumul pentru o zi, e bine!”

Marți, 18 ianuarie, Roxana Iliescu, consilier local PRO România, atrage atenția asupra faptului că stocul de cărbune de la Colterm este de numai 2.000 de tone, necesarul pentru o zi. În aceste condiții, compania ar urma să ia cărbune din Ungaria, la un preț mai mare decât cel de pe piața internă.

Totuși, de ce s-a ajuns aici? Pentru că nu s-a făcut stoc în vară, când era ușor de anticipat că prețul gazului va „exploda”, iar ulterior, în loc să încheie contracte, conducerile primăriei și companiei de termoficare au ales ca „minciunile și manipulările” să fie „la ordinea zilei”, spune Iliescu.

Iată explicațiile – și întrebările – Roxanei Iliescu, prezentate într-o postare pe Facebook:

„Colterm va achiziționa cărbune din Ungaria?! Dacă da, sigur la un preț mai mare decât cel de pe piața internă, dar nu-i problemă, ne permitem!

Apropo de cărbune:

Am tot scris în ultimele luni… am solicitat convocarea AGA în vară pentru a discuta, printre altele, despre constituirea stocului de cărbune, am tot inițiat cu diferite ocazii dezbateri pe tema strategiei de încălzire pentru iarna 2021/2022, despre ponderea consumului gaz/cărbune, am făcut publice documente oficiale care relevau faptul că salvatorii Planetei, orașului nostru și ai Colterm nu știu de capul lor și-s total rupți de realitate, bătând câmpii până în octombrie că vor arde gaz și nu cărbune, în ciuda creșterii alarmante a prețului la gaz!

📌În timp ce primarul Fritz declara sus și tare că ne pregătim în această iarnă să nu mai ardem cărbune, furnizorii care solicitau încă din vară stabilirea cantităților și graficului de livrare erau trimiși la plimbare…

📌În plus, minciuni și manipulări la ordinea zilei!

Când într-un final s-au trezit la realitate, mai țineți minte cum ne asigurau ei de existența mai multor contracte încheiate cu diferiți furnizori de cărbune? Bine, Mîțu spunea un număr, Lațcău altul… Mîțu vorbea de-o anumită cantitate contractată, Lațcău de alta! În orice caz, ambii linișteau timișorenii vehiculând cantități de zeci de mii de tone (vezi declarațiile publice ale celor doi din 14 octombrie 2021).

În realitate însă, cantitățile astea erau stipulate generic, în niște contracte cadru… nimic negociat în concret, nici preț, nici cantități și cu atât mai puțin grafic de livrări! Cu declarațiile mincinoase nu au vrut altceva decât să-și acopere incompetența și iresponsabilitatea neconstituirii stocului de cărbune și lipsa negocierilor cu furnizorii pe cantități/preț și grafic de livrări, care ar fi trebuit să aibă loc încă din iulie 2021.

📌În plus, la doar câteva zile după întreaga tevatură pe tema cantităților de cărbune, au băgat societatea în insolvență.

Ce a urmat, știm cu toții! În 10 noiembrie, sătulă de minciunile lor, m-am dus personal la CET Sud și-am descoperit că societatea avea în curte vreo 400 t de cărbune, adică firimituri…

Astăzi, când vă scriu, dacă au două mii de tone, adică consumul pentru o zi, e bine!

Și toate astea în contextul în care, că ne place sau nu, ar fi trebuit sa ardem preponderent cărbune întrucât ne costă mult mai puțin decât arderea gazului (250 lei vs 850 lei)!

Dar acești băieți au eșuat lamentabil și în ceea ce privește asigurarea cantităților necesare de cărbune, cum era de altfel previzibil… așa că nu m-ar mira deloc, ca și în privința cărbunelui, să ajungă să-l achiziționeze din Ungaria, evident la un preț semnificativ mai mare decât l-ar fi putut procura de pe piața internă!”.

