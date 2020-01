Din cauza slabei organizări, Timișoara riscă să piardă titlul de Capitală Culturală Europeana 2021

Derularea proiectului Timisoara – Capitala Culturala Europeana in 2021 ar fi meritat sa urmeze exemplul fostelor capitale culturale europene Plodiv (Bulgaria) si Matera (Italia), care au inceput pregatirile de organizare cu cel putin doi ani si jumatate inainte, atrage atentia, intr-o scrisoare deschisa, Sever Avram, director regional al Reprezentantei Destinatiilor Dunare-Marea Neagra in cadrul Centrului International al Destinatiilor de Excelenta (CED).

Petitia este adresata ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, presedintelui Consiliului Judetean Timisoara, Calin Dobra, si “decidentilor si iubitorilor Timisoarei”.

“Fondurile alocate declansarii proiectului de anvergura pe care il reprezinta detinerea magistraturii de Capitala Culturala Europeana au sosit in timp util, atat din partea Ministerului Culturii, cat si din partea Comisiei Europene si Consiliului Judetean, insa veriga slaba pare sa fie in continuare situatia extrem de preocupanta si de jenanta in care se afla comunitatea timisoreana, per ansamblu, in asumarea responsabila si profunda a implicatiilor pe care acest titlu ar fi meritat sa le aiba.

Anume, aflandu-ne in perioada de pregatiri, ar fi meritat sa urmam exemplul fostelor capitale culturale europene Plodiv (Bulgaria) si Matera (Italia), care au inceput pregatirile de organizare cu cel putin doi ani si jumatate inainte (…) Sa fim intelesi, este foarte frumoasa si idilica ideea de a ne legana cu faimosul slogan ‘Tot Banatu-i fruncea’, insa, in practica, detinerea rolului de Capitala Culturala Europeana s-ar cuveni sa nu fie unul provincialist, sub nicio forma, nu este un moment in care doar Opera, Filarmonica sau oricare alta institutie locala prestigioasa ar trebui sa-l manifeste”, considera Avram.

Acesta a adaugat ca, in cazul detinerii de catre Timisoara a rolului de Capitala Culturala Europeana in 2021, exista o “lipsa de transparenta si lipsa de Proiect-cadru” din partea autoritatilor locale.

“In speta, ne referim la lipsa de transparenta si lipsa de Proiect-cadru, concretizat din punct de vedere practic, adica a unui calendar clar de actiuni si activitati pe pilonii fixati sau in marja lor, la lipsa unei competitii deschise si transparente la nivel international pentru activarea acestor oportunitati tematice si de finantare (de peste 11 milioane de euro), cat si la lipsa unor capete de afis care sa atraga cu adevarat vizitatorii in fluxuri mult mai mari si din zone care pana in prezent nu si-au manifestat neaparat o mare inclinatie in a cunoaste potentialul indeaproape al zonei Banat – Timisoara (…)

Este vorba despre faptul ca fructificarea acestor oportunitati depinde de niste demersuri sau actiuni concrete, iar site-ul Asociatiei denota absenta unor idei clare si a unor actiuni concrete, in continuare, ceea ce dincolo de anumite grupuri aflate in concurenta, care isi adjudeca suprematia leadership-ului asupra intregului fenomen si calendar nu pot incalzi pe nimeni, pentru ca niciunul dintre aceste grupuri nu a reusit nici sa repare plecarea Presedintelui de Onoare Holender din fruntea Asociatiei si nici sa atraga din pacate acele co-finantari din mediul privat care sa faca posibila activarea uneor evenimente si activitati cu un rasunet macro-regional, european si international”, afirma reprezentantul Centrului de Excelenta al Destinatiilor.

In viziunea lui Sever Avram, foarte putini beneficiari directi sunt interesati de anumite conflicte interne intre elitele locale din Timisoara sau de nivelul moralitatii intelectualitatii de acolo, in aceasta etapa.

“Important ar fi insa ca la nivel central sa existe o minte, cea de pe urma, care sa nu aloce banii respectivi in gol, ci sa conditioneze utilizarea lor de niste demersuri ceva mai transparente si mai consistente, care sa convinga de fapt ca nu e vorba doar de o marginala manifestare post-postmodernista cu improvizatiile de rigoare, ci ca o relansare pe orbita evenimentelor cultural-artistice a Timisoarei, ca zona, alaturi de Novi Sad cu care imparte tandemul demnitatii respective, se poate realmente activa. In cercuri concentrice sau ca o miscare centripeta este oarecum fenomenul pe care si regionalizarea administrativa a Romaniei l-ar fi putut produce.

Ca si parte declansatoare de energii pozitive, reformiste, Vestul Romaniei avea vocatia sa induca si catre partea de centru si de sud, sud-est aceste energii transformative, dar din pacate ritmul si tendinta nu au fost cele dezirabile sau asteptate”, se precizeaza in scrisoarea deschisa.

In acest context, semnatarul documentului noteaza ca nu incearca sa gaseasca vreo vina cuiva pentru situatia actuala si cheama la dialog si consultari atat Ministerul Culturii, cat si alti factori decizionali pentru deblocarea situatiei.

“Asadar, din punct de vedere practic, nu facem o culpa cuiva, ci incercam sa chemam la un fel de ultima runda de dialog si de consultari structurate Ministerul Culturii si toti factorii zonali care s-au aratat motivati si ar fi co-responsabili pentru a debloca cu adevarat situatia inregistrata si pentru a putea sa nu ne indrepte catre un previzibil esec.

Ar fi intelept sa nu deviem intr-o situatie de criza extrema (in care riscam inclusiv retragerea titlului pentru 2021 de catre UE). Prevenind din timp lucrurile, ar fi de dorit sa inregistram totusi, chiar si in ceasul al 13-lea un reviriment, o atitudine pro-activa, civica si care sa multumeasca in primul rand nu doar pe timisoreni, ci pe toti romanii care si-au pus sperantele in acest eveniment si care au tinut cont de victoria Timisoarei in fata Clujului si la nivel national, spre a putea marca intrarea intr-o zodie mai fasta a intregii zone si a culturii romanesti per ansamblu”, arata sursa citata.

Timisoara a fost aleasa, pe data de 16 septembrie 2016, Capitala Culturala Europeana, in urma unui concurs de proiecte. Calatoria Timisoarei, numita simbolic “Lumineaza Orasul Prin Tine”, vrea sa fie o redescoperire a culturii, a oamenilor, a locurilor.

In perioada 2017-2018, activitatile au vizat in special perioada de Start-up, cand prioritatile au reprezentat realizarea de parteneriate, dar si evenimente culturale pilot.

Etapa a doua, 2019-2021 este cea de Productie, in sensul ca Timisoara va avea parte de evenimente culturale de anvergura la nivel national si european care vor atrage din ce in ce mai multi turisti si care vor culmina in 2021, anul Capitalei Culturale Europene.

Proiectul prevede si o a treia etapa, cea de Mostenire, incepand cu 2022, cand se vor resimti efectele Timisoarei 2021 prin continuarea evenimentelor culturale in acest oras modern, implicat si activ.

Guvernul Romaniei a aprobat, in iunie 2019, o Ordonanta privind alocarea sumei de 52,9 de milioane de lei, in perioada 2019-2022, pentru desfasurarea evenimentelor Timisoara 2021 Capitala Europeana a Culturii. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial, pe data de 18 iunie 2019.

Comentarii

comentarii