Din concediu, primarul Nicolae Robu anunţă campania “Timişoara Verde”

Primarul Nicolae Robu pare să fie legat de cifra 10. După numeroasele postări pe facebook în care arăta cum a marcat 10 (Z-E-C-E!) goluri în partidele amicale de fotbal, acum anunţă 10 proiecte de înverzire a Timişoarei, prin plantarea de vegetaţie.

Numai că, cel puţin primele trei amplasamente (complexurile de agrement din Căile Lipovei, Buziaşului şi Şagului) nu sunt deocamdată decât la nivelul de vorbe pe suport de hârtie, din diverse motive invocate de edil, iar pentru Parcul Copiilor nu s-a ivit încă niciun proiectant dornic să-l transforme. La Parcul Civic se ştie că totul este încă într-o nebuloasă, în Parcul Botanic s-au făcut câteva toaletări destul de sumare faţă de standardul unei CCE 2021. Despre skate-parc nu se întrevede nimic efectiv, pe teren.

În schimb, timişorenii constată evidenţe: că se taie copaci din zona staţiei de taxi de la Hotel Continental, pentru că se va desfiinţa staţia pentru a se construi încă o bandă rutieră. La fel, s-au tăiat copacii din zona Punctelor Cardinale-Oituz, în acelaşi scop.

Dar primarul Nicolae Robu promite: “TIMIŞOARA VERDE – O NOUĂ CAMPANIE A PRIMĂRIEI TIMIŞOARA! Am reabilitat şi modernizat până acum patru mari parcuri ale oraşului nostru: Parcul Justiţiei, Parcul Alpinet, Parcul Central şi Parcul Pădurice, precum şi o serie de părculeţe cu locuri de joacă în diverse cartiere. Vom continua să reabilităm şi să modernizăm tot ceea ce am moştenit. La rând, sunt Parcul Civic, Parcul Copiilor, Parcul Botanic şi Parcul Piaţa Crucii. Dar, noi avem datoria SĂ CREŞTEM SUPRAFAŢA VERDE A ORAŞULUI, să creăm noi parcuri, respectiv complexuri de agrement, cu facilităţi pentru diverse sporturi. Acest lucru se va întâmpla sub deviza TIMIŞOARA VERDE, asociată unui program al administraţiei publice locale ce vizează amenajarea de parcuri pe cvasitotalitatea terenurilor municipalităţii, dar şi pe terenuri ce vor face obiectul unor exproprieri. Un nou mare parc, de fapt o nouă pădure, cu lac şi o colină sunt deja prevăzute în noul plan urbanistic general şi va fi realizat / realizată începând din 2020. Iată ZECE dintre obiectivele concrete aflate la iminenţa implementării: 1. Complex Cartier Calea Lipovei (cu extindere spaţiu verde prin expropriere); 2. Complex Cartier Calea Buziaşului; 3. Complex Cartier Calea Şagului; 4. Parc Strada Lacului; 5. Parc Strada Kiriac (cu extindere spaţiu verde prin expropriere); 6. Parcul Civic; 7. Parcul Copiilor; 8. Parcul Piaţa Crucii; 9. Parcul Botanic; 10. Parcul de Skating.

Evident, vom continua plantarea de copaci şi pe aliniamente, pe străzile oraşului, peste tot unde există posibilităţi.

NU VORBE, FAPTE! ÎMPREUNĂ, VOM FACE TIMIŞOARA MAI TARE CA ORICÂND!”.

