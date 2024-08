Din Liban, la Timișoara! Joi începe Atacul Clovnilor

Spectacolele vor fi susținute de trupa Clown Me În din Liban, fondată în 2008 și care prin teatru, ras, clovni și artă lupta inegalității și împuternicesc comunității prin puterea artei din 2008, atât în Liban, cât și în străînătate.

Asociația a început cu Sabine Choucair, unul din clovnii care vine la Timișoara. Din 2008, peste 50 de clovni din întreaga lume au fost instruiți să participe la turneele și proiectele anuale pe întreg globul.

„Am găsit în spectacolele cu clovni ceva magic. Am găsit răspunsul la motivul pentru care îmi doream cu adevărat să fac teatru și cum să îl folosesc cu oamenii. Clown Me In este unul dintre cele mai mari grupuri de clovni din Liban, aducând spectacole celor care au cea mai mare nevoie de ele. Grupul a susținut spectacole în întreaga lume pentru comunități mexicane, libaneze, palestiniene, indiene, marocane, iordaniene, braziliene, grecești și britanice.” susține Sabine Choucair, director Clown Me In.

Cele 4 spectacole cu clovni vor avea loc după următorul program: