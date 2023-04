Din luna aprilie, Timișoara găzduiește cel de-al doilea showroom CUPRA Garage din România

Începând cu luna aprilie 2023, Timișoara adaugă pe harta brandului CUPRA o nouă locație, odată cu deschiderea celui de-al doilea showroom CUPRA Garage din România, un spațiu unic, care reflectă viziunea unui brand provocator, urban și independent. Elementele de design ȋn culoarea cuprului subliniază identitatea exclusivă a mărcii, unicitatea și eleganța modelelor sale.

Situat ȋn Calea Lugojului 136 – Ghiroda, noul showroom CUPRA Garage din Timișoara este o locație pe care cei din județul Timiș o cunosc deja de 15 ani. Este vorba despre PORSCHE TIMIȘOARA – distribuitor autorizat multimarcă al grupului Volkswagen AG, ce face parte din rețeaua Porsche Inter Auto. Porsche Timișoara oferă de acum ȋncolo o experiență exclusivă a mărcii CUPRA, un spațiu unde fiecare viitor client se va bucura din plin de cele mai noi modele CUPRA și de o atmosferă specifică brandului.

„Atunci când selectăm un oraș pentru a deschide o nouă locație este nevoie de o abordare strategică, deoarece trebuie să fie recunoscut totodată și potențialul pieței unde se face lansarea. CUPRA este un brand neconvențional, iar CUPRA Garage este un element cheie în strategia acestuia de implementare locală. Dorim să generăm experiențe unice și emoționale, iar faptul că avem propria noastră locație în showroom-ul CUPRA Garage din Timișoara confirmă faptul că ne transformăm ambiția în realitate”, a declarat Horațiu Moldovan, Brand Manager CUPRA România.

În cei 5 ani de existență, această marcă a dezvoltat o rețea de distribuție puternică, reușind să vândă ȋn anul 2022 un număr de 152.900 autovehicule, față de 16.200 vândute ȋn anul 2020. Astfel, CUPRA Formentor, cu 97.600 vânzări, și modelul electric CUPRA Born, cu 31.300 de vânzări, se detașează ȋn topul celor mai dorite modele, ȋn concordanță cu creșterea exponențială a mărcii. La nivel național, CUPRA se extinde în acele medii urbane pentru care marca și noile sale modele au fost și sunt create, recunoscând, astfel, potențialul pieței.

„Porsche Timișoara este deja de 15 ani o adresă foarte cunoscută clienților din vestul țării pentru toate mărcile Grupului Volkswagen. Ne bucurăm să adăugăm ȋn portofoliul nostru emblematica marcă CUPRA, cea mai nouă marcă a Grupului, un spirit dinamic, modern și neconvențional, cu modele extrem de atrăgătoare, atât electrice, cât și cu motoare convenționale. Așa cum noul CUPRA Garage respectă întru totul cerințele funcționale și estetice ale mărcii, ca spațiu de primire și interacțiune cu clienții, așa ne vom asigura că respectăm standardele CUPRA și în materie de întreținere și service, obținând toate certificările internaționale necesare. Date fiind vânzările pe care le-am înregistrat până acum, cu best sellerul Formentor, suntem convinși că marca va fi foarte bine primită în vestul țării și ne bucurăm să fim noi cei care o vom pune la dispoziția fanilor și clienților”, completează Dragan Popadici – Director Executiv Porsche Timișoara.

Performanță pură și tehnologie concentrată pe utilizator

Brandul CUPRA ȋși dorește să le ofere clienților săi experiențe unice și memorabile. Inaugurarea noului showroom este prilejul perfect pentru a afirma, ȋncă odată, că este un brand puternic și inovator, care ȋși propune să se extindă și să-și facă noul concept cunoscut, atât la nivel național, cât și internațional.

În prezent, ȋn showroom este expus cel mai puternic model al mărcii de până acum, CUPRA Formentor VZ5, iar ȋn perioada imediat următoare, acestuia i se va alătura CUPRA Born – o mașină 100% electrică. Performanța și electrificarea sunt caracteristici fundamentale ale mărcii CUPRA, piatra de temelie pe care vor fi construite toate modelele viitoare.

„CUPRA Formentor VZ5 demonstrează impresionant de unde provine marca. Este cel mai înalt nivel de performanță ȋn ceea ce CUPRA poate oferi, dar și un tribut adus rădăcinilor noastre din cursele de automobile – un adevărat răsfăț pentru pasionații de mașini. CUPRA Born, pe de altă parte, arată încotro se îndreaptă călătoria, aducând cu sine multe dintre aceste elemente specifice sportului cu motor, în prezent”, a completat Horațiu Moldovan, Brand Manager CUPRA România.

Lansarea de noi modele revoluționare face parte din strategia de expansiune CUPRA

Transformarea SEAT S.A. de la combustie internă la electrificare avansează cu pași mari, deschizând calea pentru un nou capitol de creștere în istoria companiei, care aniversează anul acesta 30 de ani de la înființarea și inaugurarea fabricii de la Martorell, Barcelona.

Ȋn anul 2021 brandul a lansat prima sa mașină 100% electrică – CUPRA Born, dând, astfel, startul ofensivei electrice a mărcii. Born s-a bucurat de succes ȋncă de la momentul lansării oficiale, fiind unul dintre cei șapte finaliști la premiile European Car of the Year 2022. Acesta a fost al doilea an consecutiv în care CUPRA a fost selectată, după nominalizarea Formentor în 2021.

Marca se pregătește în prezent pentru cea mai mare ofensivă de produse din istorie, care va începe în 2024 cu lansarea CUPRA Tavascan și CUPRA Terramar, urmată de CUPRA UrbanRebel în 2025. Aceste noi modele vor permite mărcii să intre pe noi segmente și piețe și să-și atingă obiectivul pe termen mediu de a vinde 500.000 de mașini pe an.

Pentru a-și atinge obiectivul ambițios de poziționare ȋntre primele 100 cele mai bune mărci globale până în 2030, CUPRA va fi susținută de cel puțin șase pârghii de creștere sustenabilă. Ȋntre acestea este inclusă și globalizarea mărcii. Ȋn acest an, CUPRA intenționează să deschidă noi locații CUPRA GARAGE ȋn Berlin, Madrid, Manchester și Paris. De asemenea, parte a obiectivului declarat de a deveni un brand global, CUPRA analizează în prezent intrarea în America de Nord.

