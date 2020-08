Din nou peste 1.500 de noi cazuri de COVID-19 în România. 61 în Timiș

Grupul de Comunicare Strategică anunță 1.504 noi cazuri de COVID-19 în România, pe 27 august, cu care se ajunge la un total de 83.150. Numărul deceselor, cu 38 noi, ajunge 3.459. Cel al testelor efectuate în ultimele 24 de ore a fost de 25.052, ducând totalul la 1.730.420.

Până joi, 36.677 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.130 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. În spitale, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.288, dintre care 492 la ATI. Tot la acest moment, 11.351 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.654 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 30.770 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 31 de persoane.

Despre ultimele decese, GCS transmite: „În intervalul 26.08.2020 (10:00) – 27.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 38 de decese (22 bărbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 13 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 11 decese la categoria de peste 80 de ani. 37 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent”.

În vestul țării, județul Timiș are 61 de noi cazuri de COVID-19, Hunedoara are 23, Aradul 15, iar Caraș-Severin 13. În total, se înregistrează: Timiș – 2.416, Arad – 1.721, Hunedoara – 1.577, Caraș-Severin – 619. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi, la nivel național:

1. Alba 1050 17

2. Arad 1721 15

3. Argeș 4935 32

4. Bacău 2557 84

5. Bihor 2185 71

6. Bistrița-Năsăud 1117 7

7. Botoșani 1307 6

8. Brașov 4392 58

9. Brăila 1544 61

10. Buzău 2154 33

11. Caraș-Severin 619 13

12. Călărași 510 13

13. Cluj 1944 28

14. Constanța 1577 34

15. Covasna 721 13

16. Dâmbovița 2942 47

17. Dolj 1571 26

18. Galați 3174 32

19. Giurgiu 647 13

20. Gorj 1492 9

21. Harghita 684 5

22. Hunedoara 1577 23

23. Ialomița 934 8

24. Iași 2690 71

25. Ilfov 2070 63

26. Maramureș 1081 28

27. Mehedinți 1102 12

28. Mureș 1334 21

29. Neamț 2049 26

30. Olt 1251 18

31. Prahova 3986 87

32. Satu Mare 271 7

33. Sălaj 344 7

34. Sibiu 1374 18

35. Suceava 5196 37

36. Teleorman 567 9

37. Timiș 2416 61

38. Tulcea 504 28

39. Vaslui 1697 74

40. Vâlcea 1080 42

41. Vrancea 2341 11

42. Mun. București 10362 236

43. – 81 –

TOTAL 83.150 1.504

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 583 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți mai jos:

1 ALBA 4

2 ARAD 17

3 ARGEŞ 37

4 BACĂU 4

5 BIHOR 25

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 16

7 BOTOŞANI 8

8 BRĂILA 13

9 BRAŞOV 6

10 BUZĂU 21

11 CĂLĂRAŞI 6

12 CARAŞ-SEVERIN 2

13 CLUJ 27

14 CONSTANŢA 7

15 COVASNA 1

16 DÂMBOVIŢA 27

17 DOLJ 13

18 GALAŢI 15

19 GIURGIU 3

20 GORJ 15

21 HARGHITA 10

22 HUNEDOARA 7

23 IALOMIŢA 1

24 IAŞI 34

25 MARAMUREŞ 4

26 MEHEDINŢI 4

27 MUREŞ 4

28 NEAMŢ 27

29 OLT 13

30 PRAHOVA 24

31 SĂLAJ 11

32 SATU MARE 4

33 SIBIU 20

34 SUCEAVA 20

35 TELEORMAN 2

36 TIMIŞ 23

37 TULCEA 4

38 VÂLCEA 6

39 VASLUI 21

40 VRANCEA 6

41 BUCUREŞTI 66

42 ILFOV 5

TOTAL 583

