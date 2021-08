Dintre județele țării, Timișul este pe primul loc la numărul de noi cazuri de COVID-19 raportate duminică

Duminică, 22 august, conform Grupului de Comunicare Strategică, județul Timiș are 36 de noi cazuri de COVID-19, cel mai mare număr dintre județele țării, la egalitate cu municipiul București. Per total, de la începutul pandemiei, Timișul are 54.825 de cazuri, mai multe fiind doar în București, 185.717, și județul Cluj, 58.124. Decese cauzate de infecția cu SARS-CoV-2, în cel mai vestic județ al țării, sunt 1.299, cu mențiunea că niciunul nu a fost înregistrat de sâmbătă până duminică.

Dintre persoanele confirmate cu COVID-19 de sâmbătă până duminică, 16 provin din Timișoara, câte patru din Giroc și Moravița, câte două din Lugoj, Denta, Dudeștii Noi și Săcălaz, iar câte una din Foeni, Ghiroda și Gottlob. În privința ratelor de infectare, însă, situația încă arată bine. Județul Timiș are o incidență de 0,21 cazuri la mai de locuitori în ultimele 14 zile. Doar Găvojdia, cu 2,40, a depășit pragul de 1,5 cazuri la mia de locuitori. La Timișoara, rata este 0,27. În spitalele de profil din județ mai rămân internate 46 de persoane confirmate sau suspecte de COVID-19, 14 fiind la ATI.

Sâmbătă, în Timiș, fuseseră raportate 30 de noi cazuri, doar Timișoara avânt 14. Acestea proveneau din rezultatele testelor efectuate vineri, 2.516 la număr. Numărul raportat duminică provine din rezultatele celor 1.695 de teste efectuate sâmbătă.

La nivel național, duminică au fost raportate 517 noi cazuri de COVID-19. De sâmbătă până duminică, au mai decedat și alte nouă persoane infectate. În total, dintre cele 1.090.925 de persoane depistate cu infecție cu SARS-CoV-2 în România, 34.412 au decedat.

