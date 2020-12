Direcția Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cere întocmirea listelor cu toți polițiștii, jandarmii și pompierii care doresc să se vaccineze anti-Covid 19

Odata cu sosirea primelor 10.000 de doze de vaccin impotriva Covid-19, politistii, jandarmii si pompierii sunt luati in calcul pentru a fi imunizati cu prioritate, conform adresei cu nr. 861.840/24.12.2020 emisa de catre Directia Medicala din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Asta, cu toate ca, pana la acest moment, dupa cum sustin sindicalistii de la Europol, sefii din MAI au considerat ca aparatorii linistii si ordinii publice nu fac parte din categoriile de personal aflate in linia intai a luptei pentru limitarea efectelor pandemiei si ca nu sunt atat de expusi incat sa beneficieze de stimulentul de risc.

Astfel, in aproximativ o luna, cu ocazia inceperii celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare anti-COVID-19, la nivelul fiecarei structuri din cadrul MAI se va realiza o situatie a personalului care si-a manifestat acordul sa se vaccineze.

Listele astfel intocmite vor fi transmise cu celeritate catre medicii de unitate in vederea programarii la centrele de vaccinare. Aceste liste vor cuprinde: gradul profesional; numele si prenumele; pregatirea profesionala.

De retinut este faptul ca vaccinarea impotriva noului coronavirus este gratuita si nu este obligatorie, iar conform prospectelor emise de producator, pe langa rolul de imunizare, vaccinul poate avea si cateva efecte secundare care pot aparea in primele 42 de zile dupa administrare, cum ar fi:durere in zona in care a fost facuta injectia; oboseala; dureri de cap; dureri musculare; frisoane;dureri articulare; febra.

Dupa cum sustin sindicalistii de la Europol, la acest moment, prin intermediul institutiilor abilitate, se va actiona pentru limitarea efectelor pandemiei prin respectarea masurilor restrictive si de distantare fizica, iar concomitent se va proceda la administrarea vaccinului pentru prevenirea viitoarelor infectari in randul populatiei.

