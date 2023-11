Directoarea Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara a plătit 11.280 de lei, ”bursă de creație”, să se laude într-un pseudo interviu

La mijlocul acestui an, pentru a crea o imagine bună și pentru a controla modul în care este reflectat programul Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, Primăria Timișoara a băgat mâna adânc în bugetul orașului și a inventat ”bursele de creație”. Prin Centrul de Proiecte au fost împărțiți 720.000 de lei din bugetul local către 37 de artiști și 23 de jurnaliști, din Timișoara, București, Cluj, Sibiu și alte localități.

Programul ”Energie! Burse de creație” a cuprins 23 de jurnaliști, care au primit fiecare câte 11.280 de lei. Doar patru dintre ei sunt din Timișoara, și doar o parte au legătură cu presa, cei mai mulți activând în domeniul blogosferei.

Printre cei care au primit bani se numără și Angela-Valentina Izvercian, care a participat la concurs cu un proiect având titluri posibile: ”Perspective inspiraționale – Repere – Dialoguri – În conversație cu oameni care inspiră”. Angela Izvercian este coordonatorul platformei editoriale Empower Artists, lansată în în luna mai a anului 2022. Conform datelor publice, Angela Izvercian spune că este ”istoric de artă, art advisor şi antreprenor cultural, având în spate totodată mulţi ani petrecuţi în domeniul vânzărilor”.

Pentru cei 11.280 de lei ea a reușit să promoveze Timișoara printr-un interviu cu Alexandra-Maria Rigler: “Rolul Centrului de Proiecte în constelația Timișoara 2023 este unul extins”, adică cu persoana care conduce Centrul de Proiecte, organizația care i-a acordat finanțarea.

Probabil că din momentul în care a candidat la bursa de creație spunând că va dialoga cu ”oameni care inspiră”, singura persoană care a reușit să o inspire a fost cea care i-a dat banii.

Acesta este singurul material produs de Angela Izvercian pe Empower Artists, unde găsim însă și câteva interviuri care au primit finanțare în proiectul cultural “Going Digital -Embracing New Visions and Perceptions of Art,” inițiat de Asociația Empower Art & Artists și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Până și acest unic articol, realizat pentru, repetăm, 11.280 de lei, este doar o laudă fără perdea a activității Centrului de Proiecte, al cărui director, Alexandra-Maria Rigler, susține că este ”principala autoritate finanțatoare a programului cultural, derulând programe de finanțare cu sume de la bugetul local al Municipiului Timișoara și de la bugetul de stat”.

Intervievata a ”omis” să precizeze că cele mai de succes evenimente ale Capitalei Culturale, expozițiile Brâncuși și Victor Brauner, au fost finanțate de Consiliul Județean Timiș.

Comentarii

comentarii