Directorul Culiță Chiș, amendat de poliție pentru catargele montate ilegal, plecat în concediu, chiar când primarul Fritz și-a trimis corpul de control la direcția sa

În conferința de presă din 28 ianuarie, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a vorbit de cele șase catarge montate ilegal în ultimul an de mandat al lui Nicolae Robu. Acum, pentru trei dintre ele deja a expirat termenul de intrare în legalitate, iar pentru celelalte trei acesta se apropie. În acest timp, cel amendat pentru montarea lor și, în același timp, cel care trebuia să găsească soluții pentru intrarea în legalitate, Culiță Chiș, directorul Direcției Tehnice (DGDPPRU), este în concediu pentru 30 de zile.

„Avem aceste șase catarge montate în diferite puncte din Timișoara fără autorizație de construire. Asta este o practică care nu va mai fi continuată, care nu este continuată! Pentru mine e foarte important să facem toate intervențiile pe baza legii. Instituțiile statului sunt primele care trebuie să respecte legea. Eu sunt puțin revoltat de această situație”, a declarat Dominic Fritz.

Edilul a explicat și că a început demersurile pentru a afla concret cine este de vină pentru situația actuală. Acesta a continuat: „Poliția locală și-a făcut datoria de întocmire a proceselor verbale de contravenție pe numele domnului Culiță Chiș, După cum știți, domnul Chiș a contestat aceste procese verbale de contravenție, dar a pierdut, Nu a făcut niciun demers pentru a intra în legalitate. Am dat o misiune corpului de control al primarului, să vadă cine a plătit, cine a dat dispoziții, ce documente există și de ce nu s-a intrat în legalitate după cea a fost dată această amendă. (…) Domnul Chiș este în concediu, timp de 30 de zile. Asta este o cutumă pentru funcționarii publici, să plece în concediu atunci când apar niște probleme”.

Fritz a lămurit și faptul că nu ține neapărat să renunțe la catarge, dar vrea să intre în legalitate. În cazul celor trei pentru care nu a expirat termenul, el va grăbi procedurile, în timp ce pentru celelalte se va interesa dacă mai poate fi făcut ceva pentru a le păstra. Momentan, doar la catargul de la Pasajul Michelangelo și la cele două de la Catedrala Mitropolitană a fost depășit termenul legal.

„Pe mine nu mă deranjează catargele în sine, cred că își au locul în acest oraș. Nu am un interes personal să nu mai fie aceste catarge. Eu aș vrea să găsim o soluție pentru a le ține acolo în loc. Pentru trei catarge încă suntem în termen pentru a intra în legalitate. Pentru celelalte trei, termenul a expirat la început de decembrie. Trebuie să discutăm cu Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru a vedea ce mai putem face pentru a intra în legalitate. Nu am o sete foarte mare să dau jos aceste catarge. Trebuie să găsim o variantă legală, nu voi putea permite să rămânem în ilegalitate. (…) Cele trei pentru care a expirat termenul sunt cele de la Michelangelo și Catedrala Mitropolitană. Nu am o dorință de a le da jos. Nu exclud, în cazul în care nu găsesc o soluție, să le dăm jos și să montăm alte catarge care să respecte normele legale”, a mai declarat Fritz.

