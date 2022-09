Directorul de la Piețe SA, acuzat de delapidare. Ar fi cauzat lunar un prejudiciu de 30.000 de euro

Directorul de la Piețe SA, Liviu Cocean, este acuzat de delapidare. Acesta ar fi cauzat un prejudiciu de 30.000 de euro lunar societății, alocând discreționar spații și tarabe. Dezvăluirile au fost făcute de membrii consiliului de administrație al Piețe SA. Marți, 27 septembrie, a fost depusă și o plângere la poliție, iar miercuri a fost informată și presa.

(UPDATE: Liviu Cocean spune că este vorba despre o acțiune „orchestrată politic” de la conducerea primăriei. Mai multe detalii la finalul articolului)

Din actele depuse la dosar ar rezulta că nu s-au încasat taxe anumitor comercianți. În alte cazuri, încasarea ar fi fost făcută doar parțial. Situația nu ar fi deloc nouă. Astfel, membrii CA ar fi constatat că o treime (123 din 373) dintre comercianții din Piața Badea Cârțan nu plăteau pentru mese. În Piața Timișoara 700, „la negru” funcționau alte 13 mese. Numai din această „manevră”, bugetul S.C. Piețe S.A a fost prejudiciat, lunar, cu 103.500 de lei, în contextul în care taxa de închiriere în oricare din piețe este de 25 de lei/masa/zi, informează reprezentanții CA-ului.

De asemenea, în Mehala II, s-au operat abonamente trunchiate, iar în Piața Iosefin cele 12 boxe de depozitare erau ocupate gratuit. Astfel, rezultă noi prejudicii de 23.400, respectiv de 12.000 de lei pe lună. Toate acestea au fost constatate de reprezentanți ai CA-ului S.C. Piețe S. A., în urma unor controale desfășurate zilele trecute. Cumulat, prejudiciul total constatat se ridică la 148.950 de lei (30.000 de euro) lunar.

„În fața acestei evidențe, reprezentanți ai conducerii S.C. Piețe S.A. au formulat către Inspectoratul Județean de Poliție Timiș o sesizare prin intermediul căreia aduc la cunoștința organelor de urmărire penală suspiciunile privitoare la săvârșirea infracțiunilor de: delapidare, faptă prevăzută și sancționată de art. 295 Cod Penal, respectiv gestiune frauduloasă, faptă prevăzută și sancționată de art. 242 Cod Penal. Cele semnalate au fost înregistrate la I.P.J. Timiș cu numărul 69532 / 27.09.2022”, se arată în e-mailul trimis presei de „Piețe Timișoara”, adresă care, potrivit reprezentanților primăriei, ar fi a membrilor CA.

În e-mailul amintit au fost adăugate și fragmente din sesizarea depusă la poliție:

„(…)M-am deplasat (…) pentru verificarea modului de taxare din piețe în piața Badea Cârțan și am constatat că nu erau taxate un număr de 125 de mese în care comercianții își desfășurau activitățile comerciale. De asemenea am mai constatat că nu erau taxate 2 compartimente de vitrine, iar partea din spatele halei de lactate nu a fost taxată deloc. Menționez că fosta administratoare, (…), a semnalat printr-un referat făcut către S.C. Piețe S.A. în data de 29.03. 2022 faptul că sunt 9 comercianți care ocupă abuziv mai multe locuri de vânzare refuzând să plătească.

În aceeași zi ne-am deplasat în Piața Dacia unde am constatat un număr de 5 mese netaxate.

În data de 30.08.2022 m-am deplasat din nou (…) pentru verificarea modului de taxare din piețe, iar în Piața Iosefin am constatat că depozitele aflate la subsolul complexului erau toate ocupate cu fructe și legume, iar administratorul pieței a declarat că doar cei ce depozitează acolo au cheile și că nu încasează niciun fel de taxe pentru aceste spații.

În data de 31.08.2022 m-am deplasat (…) în Piețele Mehala II, Giroc Soarelui și Piața 700 unde am constatat următoarele: în Mehala II un număr de 16 locuri au avut abonament doar pe jumătate de lună și nu pe o lună întreagă așa cum a stabilit Consiliul de Administrație, reprezentând o pagubă de 10.050 de RON pentru luna august. S-a mai depistat 8 locuri ocupate fără a fi taxate deloc. Menționez că în partea din spate a pieței am identificat un spațiu de depozitare cu o suprafață considerabilă, ocupat de un client (…) cu fructe, legume și cu un motostivuitor destinat manevrării acestor produse. (…) a declarat ulterior administratorului Pieței Mehala II, (…) că Directorul General i-a permis să folosească acel spațiu (atașăm declarația).

În Piața 700 am identificat 13 mese netaxate

În data de 13.09.2022, în urma deciziei Președintelui Consiliului de Administrație, am mai efectuat un control (…) și am constatat 84 de mese netaxate și multe alte mese ocupate abuziv pentru depozitarea mărfurilor și pentru care se refuză plata”.

Până la momentul publicării acestui articol, directorul Liviu Cocean nu a putut fi contactat.

UPDATE: Directorul Liviu Cocean spune că toată acțiunea a fost „orchestrată politic”. Acesta spune că au existat presiuni asupra sa de mai bine de un, inclusiv din partea conducătorilor primăriei, dar și a unor membri din CA. Cocean ne-a declarat că autorul plângerii va trebui să răspundă pentru acuzațiile care i se aduc nejustificat. Cât despre subiectul acestei plângeri, directorul spune că, într-adevăr, există comercianți care se „întind” mai mult decât plătesc, însă nu consideră că președintele CA-ului este abilitat de reglementarea situației, mai ales că ar fi fost deja demarate proceduri în acest sens.

Iată ce ne-a declarat, mai exact, Liviu Cocean:

„Președintele consiliului de administrație (Octavian Ghiran – n.r.) este foarte interesat de acest aspect, dar va și trebui să răspundă (de acuzațiile făcute – n.r.). În luna august, eu personal am declanșat o acțiune de verificare în piețe foarte securizată, nici măcar nu știam unde merg colegii mei. În urma proceselor verbale, am cerut puncte de vedere de la administratori. (…) Am cerut sprijinul unor organe competente de a verifica anumite aspecte. Evident, sunt comercianți care pur și simplu refuză să plătească. Sunt și uneori violenți verbal, ne și amenință.

În ceea ce privește această plângere, o voi verifica împreună cu avocatul, dar toate lucrurile acestea se întâmplă clar politic. Este o comandă orchestrată, evident, de la nivel de conducere a primăriei. Primarul s-a și antepronunțat pe aspectul ăsta. Există o supărare că se întâmplă foarte multe lucruri bune la societatea asta. După doi ani de pierdere, am dus societatea asta pe plus, cu încasări record, fără să fi mărit măcar tarifele. În an de pandemie! Am făcut o grămadă de lucruri în piețe. (..) Eu am fost plecat în delegație, fiind membru în Consiliul Director în Asociația Administratorilor Piețelor din România. Când nu eram în localitate, am înțeles că s-a dus președintele consiliului de administrație (în control – n.r.). Nu înțeleg cum funcționează instituția asta a președintelui consiliului de administrație, o decizie a acesteia. A făcut un control despre care eu nu știu, nu am fost informat. (…)

Sunt presiuni la adresa mea de mai bine de un de zile, dar se va discuta și despre aceste aspecte. Eu nu trebuie să ajung să semnez noul contract de concesiune, care este împovărător pentru societate. Este în detrimentul nostru! Noi avem oricum cea mai mare redevență din țară și acum vor să o facă și mai mare în condițiile în care au crescut și prețurile la utilități. Societatea aceasta se va duce în minus. Dar poate și ăsta este interesul… Nu aș băga tot consiliul de administrație în aceeași oală, sunt și oameni buni acolo, dar sunt evident și oameni cu interese, care probabil cât timp sunt eu aici nu și le pot satisface”.

