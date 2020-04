Directorul executiv al Consiliului Județean Arad, Andrei Ando, a fost confirmat pozitiv cu virusul COVID-19

Virusul COVID-19 a intrat și pe poarta Consiliului Județean Arad. Era o chestiune aproape inevitabilă dat fiind faptul că multe persoane din această instituție sunt expuse la infectare. Aceste persoane participă și în perioada asta la multe întâlniri, la tot felul de acțiuni, iar prima persoană confirmată este Andrei Ando.

„Am fost testat Covid-19 și sunt pozitiv. Am ajuns la Spitalul TBC, de astăzi intru în medicamentația pentru pacienții în această situație. Probabil că prin contactele cu diferite persoane, în ultimele zile, m-am expus, chiar dacă am încercat să iau multe măsuri de precauție. Mă încearcă emoții ca pe orice persoană aflată în această situație, dar am încredere în tratamentul prescris de medicii arădeni și sper să revin cât mai curând la Consiliul Județean, să mă alătur demersurilor pentru limitarea efectelor pandemiei în județul Arad. Vă doresc tuturor sănătate și atitudine pozitivă, să trecem cât mai repede peste această experiență nedorită! Un gând bun și colegilor din Consiliul Județean, care rămân pe “baricade” împotriva virusului păcătos: spor la toate! Și nu uitați, cei care puteți, să stați acasă!”, scrie pe Facebook, Andrei Ando.

Confirmarea trebuia să vină din partea DSP Arad, dar cei de la DSP nu au confirmat oficial acest lucru și nu au înștiințat nici măcar conducerea CJ Arad. Evident că până acum nu s-a făcut nici ancheta epidemiologică.

Conform specialarad.ro, Andrei Ando a avut primele simptome în cursul zilei de vineri, zi în care s-a și dus la spital.

Comentarii

comentarii