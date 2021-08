Directorul unei școli din Timișoara a fost dat afară, vineri, de către ISJ Timiș, după ce a avut un limbaj agresiv cu soția și copiii

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Timiș a intervenit urgent în cazul fostului director de la Școala gimnazială nr. 18 din Timișoara iar, vineri 27 august, la ora 14.00, Consiliul de Administrație al ISJ Timiș a avizat eliberarea lui din funcție.

Totul s-a întâmplat, în urma unor înregistrări ajunse în spațiul public, unde se aude vocea domnului profesor, vorbind agresiv cu soția și copiii

Prof. Marin Popescu, inspectorul șef al ISJ Timiș, a declarat: ”E vorba de imaginea unității de învățământ și a unității școlare. Nu putem ști întotdeauna ce se întâmplă în zona privată a persoanei. Îmi pare rău pentru fostul director, Lucian Fota, pentru situația creată acolo. Au apărut materialele în spațiul public, iar așa cum ISJ Timiș și-a asumat responsabilitatea atunci când domnul Fota a fost numit cu delegație în funcția de director, așa ne-am asumat și acum eliberarea lui din funcție. Este vorba de imaginea educației în general și nu puteam să fim indiferenți. Reacția noastră trebuie să vizeze îmbunătățirea imaginii unității școlare. Îmi pare rău pentru dânsul. Chiar i-am propus să ia o pauză pentru că tensiunile sunt mari, iar problemele din sistem se răsfrânge și asupra familiei unor profesori, fiindcă imaginea instituțiie este pe primul plan pentru inspectoratul școlar și trebuie să fim atenți la acest lucru”, a declarat prof. Popescu.

Prin urmare, săptămâna viitoare, ISJ Timiș va analiza mai amănunțit situația de la Școala nr. 18 și va nominala o persoană care să ocupe funcția de director. Au avut loc discuții cu ceilalți profesori de la Școala nr. 18 și cu directorul adjunct. Acum se caută varianta cea mai bună să fie pus un nou director.

Mai multe înregistrări în care se aude vocea directorului de şcoală au apărut în spaţiul public. Acesta vorbeşte agresiv cu familia sa, cu soţia şi copiii. Bărbatul înjură şi jigneşte în repetate rânduri, potrivit înregistrărilor.

”Ieri, joi, am văzut documentele, aseară am analizat situația. Am avut și o discuție cu domnul prof. Fota și el a înțeles situația. Aceasta este decizia pe care ISJ Timiș a luat-o, în urma analizei în Consiliul de Administrație al ISJ Timiș. Nu aș zice că e agresiune, ce a fost acolo. E o chestiune ce vine din zonă privată, dar deja e în spațiul public și imaginea persoanei este afectată. Nici limbajul folosit nu este potrivit pentru un cadru didactic. În spatele unui director se află o cultură organizațională, elevi și indirect părinți. Un director trebuie să fie un vector de imagine perfectă. Așa cum spuneam adesea a fi profesor e un mod de viață. Trebuie să fim atenți la comportament, la limbaj, la modul în care discutăm cu oamenii. Nu pot să îi reproșez domnului director din perspectiva managerială. Totuși există întotdeauna contradicții în grupuri, dar e important ca la final echilibrul trebuie să primeze. E o situație ingrată, dar cred că domul profesor va găsi resursele și înțelegerea necesară să iasă cu bine din această situație”, a conchis prof. Marin Popescu, șeful ISJ Timiș, vineri 27 august.

Lucian Fota, care este profesor de sport, a mai fost demis din funcţia de director al Şcolii Gimnaziale din Săcălaz, în luna octombrie 2019, după ce a avut un conflict cu colegii săi, însă a fost susţinut de părinţii elevilor de la acea şcoală.

În luna august 2020, acesta a fost repus pe funcţie. Din luna ianuarie 2021 ocupă funcţia de director al Şcolii Generale nr. 18 din Timişoara.

