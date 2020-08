Dirijorul Cristian Măcelaru, laureat al Premiului Grammy, a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Timişoarei

Dirijorul timişorean Cristian Măcelaru, laureat al Premiului Grammy, a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Timişoarei, vineri seara, în deschiderea Concertului Vocal – Simfonic Extraordinar susţinut de orchestra şi corul Filarmonicii “Banatul”.

“Le mulţumesc tuturor celor care au venit la acest spectacol frumos. M-am născut, am crescut şi m-am format în Timişoara, din tinereţe, şi întotdeauna îmi aduc aminte că Filarmonica Banatul a fost orchestra pe care am ascultat-o de când eram copil. Educaţia pe care am primit-o la Liceul de Muzică din Timişoara m-a ajutat să ajung foarte departe în lume. Doresc ca în schimbul acestei onoare pe care am primit-o să dau şi eu o încurajare, în continuare, oraşului Timişoara, să continue în acelaşi fel, să pună accentul pe această educaţie, atât de importantă şi de care am beneficiat şi eu. Toţi copiii au nevoie de această educaţie şi vă mulţumesc pentru lucrurile pe care le faceţi în acest sens”, a spus dirijorul Cristian Măcelaru, după primirea titlului.

Primarul Nicolae Robu a remarcat faptul că avem mari valori, Cristian Măcelaru fiind una dintre acestea, dar a relatat şi faptul că a avut ocazia să o cunoască pe Ligia Măcelaru, sora dirijorului, la mai multe evenimente caritabile organizate de către aceasta.

“La un asemenea eveniment au cântat nişte interpreţi excepţionali şi am întrebat cine sunt. Era familia Măcelaru. Sunteţi o familie cu un dar de la Dumnezeu deosebit. Au cântat minunat”, a povestit Robu.

În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Timişoarei, vineri seara, Cristian Măcelaru a dirijat orchestra Filarmonicii Banatul care a prezentat publicului Suita pentru orchestră “Planetele” de Gustav Holst.

Sursa: AGERPRES

