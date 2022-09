Discuții Alin Nica – Eduard Novak. Șeful CJ Timiș cere susținere pentru construcția stadionului Timișoarei

Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș a solicitat, ministrului Tineretului și Sportului, Carol-Eduard Novák, aflat în vizită la Timișoara, sprijin pentru a susține derularea mai rapidă a procedurilor legate de viitorul stadion pe care Compania de Investiții trebuie să îl ridice la Timișoara cu bani de la bugetul național.

”Am discutat despre necesitatea construirii unei viziuni comune asupra sportului românesc. În cadrul întâlnirii, am susținut importanța investițiilor în infrastructură sportivă și a promovării sportului, atât la nivel de comunitate cât și de performanță. Am discutat în mod particular despre situația Stadionului, context în care am cerut sprijin pentru urgentarea procedurilor la București deoarece noi, aici, la Consiliul Județean ne-am făcut treaba. Avem pregătită demolarea și am rezolvat toate aspectele care țin de atribuțiile noastre”, a spus Nica.

O altă temă abordată a fost cea legată de taberele școlare pe care Consiliul Județean Timiș le-a solicitat de ani de zile. Am reiterat dorința noastră de a le prelua și am punctat necesitatea descentralizării deciziei, de la București către autoritățile locale și județene.

