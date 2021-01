Disperarea crescătorilor de Bazna și Mangalița Arad

Disperarea membrilor Asociației crescătorilor de rase autohtone Bazna și Mangalița cu sediul în Arad a atins cote maxime, la începutul anului 2021, după 12 luni de blocaj al activităților. Pentru ca situația să fie și mai gravă, pesta porcină africană a agravat situația și s-a ajuns chiar la lichidarea a sute de animale din mai multe ferme de reproducție.

Costina Maria Dan, din Arad, secretara executivă a asociației, a explicat: ”Suntem blocați de un an. În 2020, pe vremea aceasta, am început negocierile cu MADR și ANSVSA, privind semnarea acelui ordin de biosecuritate, și numai prin vară am avut ultima variantă, dar degeaba. Efectele sunt dramatice asupra situației economice a crescătorilor de Bazna și Mangalița.

Avem blocată reproducția suinelor. Rămânem la același efectiv care îmbătrânește și asta se întâmplă de 12 luni. Nici nu este sănătos să oprești animalele să se înmulțească, fiindcă noi asta facem. Dacă într-o fermă, în 2020, aveam 10 animale, în 2021, vom avea tot 10. Neavând voie să-și vândă animalele, fermierul nici nu poate să și le înmulțească. Deci statul ne blochează activitatea, iar asta se întâmplă într-o țară membră a Uniunii Europene, ceea ce este inadmisibil”. Fermierii atenționează că nu pot face nicio mișcare a animalelor către alte gospodării. Este interzis.

Numai fermele de tip A care sunt înregistrate la DSVSA din unele zone mai reușesc cumva, dar membrii asociației nu ajung la acele exploatații, fiindcă nu au fermele încadrate în condițiile de biosecuritate și așteaptă cu animalele nevândute de un an. De aceea Asociația crescătorilor de Bazna și Mangalița cere încă o dată ca și MADR să semneze cât mai urgent acel ordin de biosecuritate, din cauza căruia le sunt blocată activitatea de 12 luni.

”ANSVSA l-a semnat, dar așteptăm să îl semneze și MADR. Sperăm că noua echipă a ministerului venită după alegerile din 6 decembrie 2020 să rezolve această mare problemă. Atunci s-ar debloca activitatea noastră și totul ar intra în normal”, spune Costina.

Pe de altă parte, anul 2020 a fost foarte greu pentru crescătorii de Bazna și Mangalița și din cauza pestei porcine africane (PPA). În asociație au fost trei ferme de reproducție care s-au confruntat cu PPA și proprietarii au fost nevoiți să ucidă toate animalele. Una a avut sute de capete, iar celelalte două, zeci de capete.

Fermierii atrag atenția că amenințarea absolută în răspândirea PPA o reprezintă mistreții care mișună în voie peste tot, până aproape de fermele oamenilor. De aceea autoritățile trebuie să vină în sprijinul fermierilor și să ia măsuri urgente de împușcarea lor, fiindcă sunt mult prea mulți. Costina Maria Dan a explicat cum s-a ajuns la această situație disperată:

”Fondurile de vânătoare declară pe acte că au un număr maxim de animale. În realitate se poate constata foarte ușor numai dacă mergi pe teren că există o suprapopulare cu mistreți. Îi vezi peste tot chiar în apropiere satelor.

După analizele noastre, există și de 10 ori mai mulți mistreți decât ar trebui. Ceea ce reprezintă o amenințare extraordinară pentru fermieri. Surplusul acesta cere hrană și spațiu suplimentar. Prin urmare unde credeți că se îndreaptă mistreții? Exact către fermele de porci, inclusiv către fermele noastre de Bazna și Mangalița.

Putem noi să punem pază mult și bine, fiindcă pe această PPA nu o poți opri așa. PPA poate circula prin aer, pe vegetație, pe hrana porcilor, pe hainele și încălțările fermierilor. Prin urmare PPA-ul reprezintă cea mai mare amenințare nu numai pentru crescătorii de Bazna și Mangalița, ci pentru toate celelalte rase de porci. De aceea noi cerem reducerea urgentă a numărului mistreților care sunt în plus. Este singura soluție să scăpăm de PPA”.

Gheorghe MIRON

