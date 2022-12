Disperarea Mihaelei din Timișoara, în preajma Crăciunului! De fapt, tânăra mamă nu mai știe ce să facă pentru a putea avea grijă de cei 7 copii și a le asigura hrana cea de toate zilele și cele trebuincioase în casă.

Situația este cu atât mai tristă și dramatică, în această perioadă când lumina și bunătatea creștinească ar trebui să atingă și această mamă cu copiii ei, în luna cadourilor și a sărbătorii sfinte a Crăciunului, a Nașterii Domnului. Cine poate ajuta aceste suflete chinuite o poate contacta pe mamă la acest telefon: 0785.988.935 sau pe facebook Mihaela Avram Mihaela:

Iată marturisirea nefericitei mame: “Sunt o mama cu 7 copii minori care cere ajutor de la oamenii buni, cu suflet de la Dumnezeu, fiindcă nu mai știu ce să fac să le asigur de mâncare. Mai grav este că am o fetiță bolnavă și trebuie să stau să am grijă de ea și nu mă pot angaja, de aceia eu cer ajutorul dumneavoastră. Cine poate să mă ajute cu ce pune Dumnezeu pe inima fiecăruia și am încredere în Dumnezeu că o să fiu sprijinită cu ce se poate.

Fetița e bolnavă cu paralizie cerebrală nu mă mai ajung, mă descurc foarte greu cu mâncarea și vă rog din suflet să mă ajutați sub orice formă. O duc foarte rău. De multe ori nu am ce pune nimic pe masă celor 7 copii minori. Grav este că trebuie adesea să stăm și în frig. Nu dau drumul nici la căldură și la curent ca să nu vină așa mult să plătesc. De multe ori nu-mi ajunge să iau medicamente la fată și de aceia am apelat la ziar, să cer sprijinul oamenilor care vor să mă ajute cu ce le pune domnul pe inimă!!. Vă rog din sufletul meu și al copiilor mei…! Doamne ajută…!”

Comentarii

comentarii