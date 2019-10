Disputa între ELBA și Primăria Timișoara riscă derapaje!

Numele ELBA este legat de una dintre premierele Timișoarei, primul oraș electrificat din Europa fiind orașul nostru. Istoria ELBA este cunoscută și ușor de identificat din surse deschise. Privatizarea ELBA s-a făcut în urmă cu aproape 30 de ani, legile de atunci erau cele incumbate în procesul privatizărilor, cu plusuri sau minusuri, dar acum, primarul Robu amenință cu plângeri penale referitoare la privatizarea ELBA. Terenurile din proximitatea firmelor au fost privatizate cu Legea Vecinătăților, deci este redundant să se facă acum o mirare publică din legi ce s-au aplicat tuturor firmelor ce s-au privatizat prin MEBO sau alte sisteme, cândva…

Redăm, mai jos, comunicatul de presă al companiei ELBA, dar și declarațiile domnului Nicolae Robu, de azi, 1 octombrie 2019, din conferința de presă a primăriei.

Șirul amenințărilor primarului Robu a luat-o pe un drum ciudat. Limbajul, de asemenea (despre asta, în editorial). Primarul este foc și pară, dar susține că nu știe despre invitațiile la negocieri, pe care ELBA le face de doi ani de zile.

Comunicarea deficientă duce la dezastre.

Comunicat de presă ELBA:

”Consideram ca este necesara si cunoasterea punctului de vedere al ELBA, pentru corecta informare a publicului.

Cine este ELBA?

Infiintata in 1921, ELBA este una dintre putinele societati comerciale de traditie din oras, avand ca actionari angajati si fosti angajati ai societatii, aproximativ 2000 de persoane fizice. Capitalul social este 100% romanesc si niciunul dintre actionari nu are mai mult de 10%.

Bazandu-se in special pe expertiza in domeniul Automotive si a Iluminatului Tehnic, cu o parte semnificativa pe piata UE, ELBA a inregistrat in medie o crestere de peste 12.5% pe an in ultimii 7 ani, inregistrand o cifra de afaceri de peste 60 de milioane de euro in 2018, cu peste 1000 de angajati.

Astfel, societatea participa de maniera semnificativa la bugetul de stat si local, toate platite la zi.

ELBA este titulara dreptului de proprietate privata asupra terenului din str. Garii; acest drept a fost obtinut, exclusiv in mod legal, prin cumpararea activelor societatii de la Fondul Proprietatii de Stat, inca din anul 1995.

De ce terenul de sub bucla de intoarcere a tramvaiului se afla in proprietatea ELBA?

Sub bucla de intoarcere a tramvaiului, se afla o parte a fabricii, cu doua nivele subterane, continand procese tehnologice ale societatii, precum statia de epurare ale apei rezultate din procesul de galvanizare.

De ce strada din interiorul fabricii este in proprietatea ELBA?

Ca si celalalte active ale societatii, aceasta a intrat in domeniul privat, cand a fost cumparata la momentul privatizarii, aici desfasurandu-se cea mai mare parte din activitatea logistica a fabricii, halele de productie aflandu-se de o parte si de alta ale acestei strazi.

De ce s-a mutat ELBA de pe Strada Garii?

Inca din anul 2008, nivelul de calitate si tehnologie solicitat de catre piata, stadiul de degradare a cladirilor, precum si dorinta de dezvoltare a afacerii, au determinat initierea unui proiect de relocare a activitatii de productie intr-un spatiu adecvat, la standarde europene.

Astfel, in septembrie 2013, s-a inaugurat noua fabrica, chiar in prezenta Dnului Primar Robu, intreaga activitate de productie, fiind relocata la noul sediu din Parcul Industrial Freidorf.

Ce se intampla cu sediul vechii fabrici, de pe Str. Garii?

Urmare a mutarii la noul sediu, imobilele existente fiind intr-un grad de vetustate avansat, s-a decis demolarea acestora, dupa indeplinirea tuturor demersurilor legale si obtinerea autorizatiei de demolare.

Terenul propriu zis nu mai prezinta utilitate in vederea indeplinirii obiectului principal de activitate al societatii, care este productia de corpuri si echipamente electronice si de iluminat.

ELBA prevede in perioada 2020-2022, investitii de peste 17 milioane de euro, necesare in activitatea de inovatie, cercetare dezvoltare, linii tehnologice noi, aferente activitatii de productie, in baza proiectelor Automotive, deja castigate.

Aceste investitii se vor realiza si cu surse atrase, dar si din surse proprii. In acest sens, valorificarea in cele mai bune conditii a terenului, reprezinta o necesitate clara.

De ce terenul ce contine bucla de tramvai a fost imprejmuit? Cand s-a intamplat?

Terenul, conform legislatiei in vigoare, a fost semnalizat si ingradit corespunzator, pentru deschiderea santierului si derularea activitatilor de demolare a cladirilor,

Ingradirea propriu-zisa s-a derulat la inceputul anului 2018.

Cum s-a ajuns la blocarea circulatiei tramvaielor in 30 sep 2019? Cum de tramvaiele au circulat inainte?

Discutiile cu conducerea STPT (fost RATT) au fost purtate inca de acum 4 ani, cu solicitarea de a reglementa situatia buclei de tramvai. Mesajele primite neoficial, sustineau ca exista un proiect al Primariei, de prelungire a liniei de tramvai, de pe Strada Garii pana la zona Solventul, urmand ca bucla de intoarcere de pe terenul ELBA sa fie desfiintata.

De peste un an de zile, STPT a fost notificata oficial cu privire la situatia existenta; STPT a transmis notificarea catre PMT; pana in prezent nu am primit un raspuns.

Cu cateva luni in urma, PMT a dat in judecata ELBA, nu pentru a solicita un drept de servitute pentru a asigura trecerea liniei de tramvai, ci pentru a contesta insusi dreptul de proprietate asupra terenului. Procesul se afla pe rol.

In data de 25 septembrie Primaria a contactat reprezentantii ELBA, solicitand accesul tramvaielor incepand cu data de 30 septembrie, odata cu deschiderea traficului rutier pe podul Dragalina.

ELBA a cerut indicarea temeiului legal al solicitarii si a declarat ca isi va apara dreptul de proprietate.

Pentru a rezolva problema amiabil, am raspuns pozitiv atat in data de 28 septembrie cat si in data de 1 octombrie, la invitatia Domnului Primar la o intalnire.

In data de 28 sep, echipa ELBA a fost prezenta la locul intalnirii insa echipa Primariei nu s-a prezentat.

In data de 1 octombrie la ora 8:00, cele doua parti au fost prezente, Primaria solicitand preluarea in mod gratuit de catre municipalitate a terenului pe care intoarce linia de tramvai.

Metionam ca ELBA a donat deja drumurile construite pe propria cheltuiala la noul sediu din Parcul Industrial Freidorf.

In ce priveste, terenul de sub bucla de tramvai, pozitia noastra a fost confirmata din nou in fata Dnului Primar; solutiile sunt doar cele legale: mutarea liniilor de tramvai sau exproprierea, conform procedurii legale.

ELBA fiind o societate comerciala, aceste active apartin firmei si conform legii 31/1990 a societatilor comerciale, administratorii trebuie sa gestioneze cu buna credinta toate activele, neavand dreptul de a le instraina, in detrimentul societatii.

Ca atare, consideram ca situatia actuala s-a produs, datorita unei erori, speram noi nevoite, a administratiei publice locale, care a fost notificata cu mult timp inainte de intamplarea incidentului, avand posibilitatea sa ia masurile necesare, pentru asigurarea nestanjenita a circulatiei tramvaiului, in folosul comunitatii.

Avand in vedere vechimea si traditia societatii, aportul pe care il aduce direct si indirect comunitatii, consideram ca inadmisabila maniera in care societatea si conducerea ei au fost si sunt tratate.

Mentionam ca societatea ELBA, pana in prezent nu a avut nicio situatie conflictuala cu administratia locala.

ELBA nu a dorit si urmarit crearea situatiei de conflict generate, dar in acelasi timp consideram inacceptabila intimidarea si folosirea unor mijloace de presiune publica ce afecteaza un drept de proprietate privata, cat si imaginea si reputatia societatii noastre.”

Declarațiile primarului Nicolae Robu

Primarul Nicolae Robu a răbufnit marţi şi a afirmat în conferinţa de presă că “vestea bună (deschiderea traficului pe podul Dragalina) este umbrită de atitudinea unor oameni” şi că este extrem de amărât că “avem de-a face şi cu astfel de oameni. Ne-am trezit că s-a pus un gard. Atât sunt de supărat încât nici nu am alocat timpul necesat pentru acest pod”.

“Deşi noi am făcut dovada că se poate circula şi peste pod, nu putem da drumul, pentru că SC Elba a îngrădit proprietatea pe care o pretinde a fi deţinută în mod legitim şi nu ne permite accesul la proprietatea noastră. Incredibil. S-a spus la un moment dat cum face STPT şi PMT dovada că liniile sunt ale municipalităţii. Vă daţi seama unde s-a ajuns cu discuţiile?”, a spus edilul.

El a continuat să explice că domnul Cocian junior (directorul Elba) a cerut primăriei să retragă din instanţă acţiunea care are ca obiect exact acel teren (bucla). Reprezentanţii primăriei au spus că sunt de acord, dacă li se permite accesul la propria proprietate. Apoi, a spus primarul, a luat cuvântul doamna avocat, care “l-a uimit”, întrucât a propus ca primăria să plătească o chirie că trec liniile de tramvai pe proprietatea societăţii sau să cumpere terenul.

“Toate propunerile (doamnei avocat, n.r.) au fost de ordinea mercantilă. M-am enervat, m-am retras şi am spus că nu ne mai retragem nicio acţiune din instanţă şi că vom continua acţiunea. Am cerut colegilor să se ceară o Ordonanţă preşidenţială prin care să ni se permită accesul pentru transportul public. Între timp, am pregătit nişte informaţii pentru dv, de care nici eu nu am ştiut până acum. SC Elba a fost privatizată prin metoda MEBO şi atunci s-au primit clădirile şi dotarea din acel moment, iar terenul a fost dat printr-o HG 834, când s-au dat în toată ţara terenuri conexe clădirilor, pentru a ajuta la desfăşurarea activităţilor. La Elba s-a spus ce teren să se dea şi ce teren să nu se dea. Avem schiţa, fotocopie după documentaţia de atunci, care spunea că această parcelă “nu este trecută ca fiind transferată spre SC Elba, şi nici o altă parcelă care reprezintă o porţiune din acea stradă, stradă care atunci era drum public. Eu nu ştiu cum s-a ajuns la un moment ca să fie drum interior folosit de Elba. În acea documentaţie de la Guvern nu se spune să se dea şi strada către Elba. (…). Noi considerăm că au făcut un abuz însuşindu-şi şi aceste parcele. Pe una dintre ele trece şi linia de tramvai. O să vedem cine este responsabil pentru cine a semnat. Terenul acesta a fost dat pentru desfăşurarea activităţii Elba. Eu am văzut acolo doar teren viran pregătit pentru (afacere) imobiliară. În condiţiile în care Elba beneficiază de 80 mii mp plătind chirie cca 58 mii lei pe an. Aşa a fost ajutată această societate, legal, de către municipalitatea timişoreană. Această societate vrea de la municipalitate bani pentru bucla aceea, pentru trecerea liniilor de tramvai pe acolo”, a spus Nicolae Robu.

Edilul a răspuns unei întrebări şi a confirmat că primăria va înainta plângere penală care va avea ca obiect stabilirea modului în care Elba a ajuns să fie proprietara unei străzi (fosta Bolintineanu), pe care să o folosească cu uz intern, dar şi a buclei pe care întorc tramvaiele la gara de Nord). În plus, “pentru acel gard pus de Elba nu există nici autorizaţie”, a încheiat primarul.

