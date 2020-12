dm drogerie markt Romania donează peste 78.000 lei pentru a asigura o masă caldă copiilor defavorizați social

Black Friday a devenit Giving Friday pentru a doua oară în drogheriile dm. Compania donează 78.126 de lei pentru a asigura masa caldă a peste 40 de copii, pe o perioadă de 6 luni, prin campania „O floare de colț pentru o masă caldă”, organizată de Fundația Hațegan.

dm drogerie markt sprijină pentru al doilea an consecutiv campania organizată de Fundația Hațegan, venind în întâmpinarea copiilor defavorizați social prin donarea a 5% din încasările drogheriilor dm din 27 noiembrie. Cu implicarea clienților, de Giving Friday, ziua dăruirii și a faptelor bune, dm drogerie markt donează anul acesta suma de 78,126 lei pentru a asigura o masă caldă copiilor defavorizați social din cele trei centre ale Fundației United Way Timișoara.

„Ne bucurăm că mulți dintre clienții noștri au spus din nou DA inițiativei noastre și s-au implicat, făcând o faptă bună prin achiziționarea produselor preferate. Suntem atenți la nevoile comunității noastre și pregătim astfel de acțiuni pe tot parcursul anului. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această inițiativă #givingisthenewblack!” transmite Ivana Martinakova, CEO dm drogerie markt România.

Compania dm dorgerie markt are inclusă partea de responsabilitate socială în strategie la nivel de concern. Fiecare țară a ales o cauză în care să se implice cu ajutorul clienților și în acest an. Astfel, în 2020 au fost donați în total peste 400.000 Euro în cele 13 țări în care este prezentă compania.

„Mulțumim companiei dm drogerie markt pentru implicarea și în acest an în campania O floare de colț pentru un prânz cald. Donația lor înseamnă că, până la sfârșitul acestui an școlar, 40 de copii nu mai au grija foamei și a zilei de mâine și se pot concentra pe școală, iar prin urmare, cel puțin în acest an, nu vor abandona școala. O mică speranță și victorie într-un mare război împotriva sărăciei care marchează copilăria multor copii din România.” a declarat av. Ioana Hațegan, președinte al Fundației Hațegan.

Compania dm drogerie markt a fost înființată în 1973, iar de atunci s-a extins în 13 țări: Austria, România, Bosnia, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Italia, Macedonia, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ungaria, cu aproximativ 3500 de magazine și 60.000 de angajați în Europa. În România, lanțul de magazine este prezent de mai mult de 13 ani, timp în care a evoluat constant, a creat peste 900 de locuri de muncă și a deschis peste 100 de magazine.

Fundația Hațegan a fost înființată în anul 2012 cu scopul de a veni în sprijinul copiilor defavorizați social din Timișoara. În ultimii opt ani, observând nevoile din comunitate, scopul și obiectivele fundației s-au diversificat, în prezent derulând programe pe patru direcții: comunitate, familie, bunăstare, educație. Campania „O floare de colț pentru un prânz cald” se află în acest an la a cincea ediție. Pentru prima dată campania se desfășoară și prin SMS. Oricine dorește, poate dona un prânz cald unui copil în nevoie trimițând un SMS cu #floaredecolt la 8835.

