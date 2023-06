dm drogerie markt România, locul de muncă unde se pune accent pe oameni, oferind o mulțime de beneficii, încurajând dezvoltarea atât pe plan profesional, cât și personal

dm drogerie markt s-a remarcat pe piața muncii din România cu o atitudine diferită vis-a-vis de angajați, fiind investită să ofere un loc de muncă inspirat din viață, care înțelege cu

adevărat nevoile angajatului. De la interviuri creative, până la beneficii pentru fiecare an

petrecut în companie, bonusuri cu adevărat atractive și utile pentru angajați și chiar cursuri de limba germană incluse în programul de muncă, dm drogerie markt oferă nu doar un job stabil și sigur, ci unul în care angajații sunt încurajați permanent să se dezvolte.

„Sunt angajată de aproape 14 ani în cadrul companiei și pot spune că acest lucru mi-a

schimbat viața radical. Deși sunt atâția ani la mijloc, încă vin cu drag la muncă și momentan nu mă văd făcând altceva”, a declarat Martin Daniela, director magazin dm drogerie markt.

Încă de la primul contact, compania se clasează pe un loc fruntaș în ceea ce privește

tehnica de recrutare a personalului: un interviu creativ, menit să scoată în evidență toate

abilitățile unei persoane, în special cele care nu pot fi cuprinse într-un simplu CV. Rolul

acestor workshop-uri este de a forma echipe din oameni cu viziuni similare, care

împărtășesc valorile companiei. De asemenea, dm se diferențiază pe piața angajatorilor din retail prin multiplele beneficii pe care le oferă angajaților pe lângă cele salariale.

„Lucrez de aproape un an în depozitul dm, iar printre factorii care mă determină să mă implic în ceea ce fac se numără: echipa dinamică și tânără, salariul atractiv, tichetele de masă,asigurarea medicală și posibilitatea de a lucra în schimburi. În plus, superiorii crează un mediu de lucru plăcut care te face să te simți ascultat și înțeles, oferind ajutor în orice

situație”, ne-a transmis Racofician Ioana, operator printare la dm drogerie markt.

„Venind de la un alt angajator în care beneficiile nu prea existau, la dm mi s-a oferit un

pachet salarial foarte atractiv, pornind de la al 13-lea salariu până la bonuri de masă șo

asigurare de sănătate. Totodată, pot spune că ceea ce îmi place cel mai mult la dm sunt

colegii pe care i-am întâlnit, plăcerea de a interacționa cu clienții zi de zi, sutele de produse care există și pe care le putem oferi clienților, programul flexibil, distanța scurtă între casă și locul de muncă ”, a declarat Dactilidis Arina, casier la dm drogerie markt.

Compania oferă celor care lucrează aici toate beneficiile râvnite pe piața muncii din

România: bonuri de masă la valoare maximă admisă, al 13-lea salariu, asigurare medicală

privată, reducere specială la produsele din drogherii, decontarea activităților sportive,

precum și transport gratuit până și de la sediu și program de lucru flexibil, în funcție de

activitățile specifice poziției ocupate. De altfel, compania, aflată de 15 ani pe piața

românească, are la bază principii germane bine implementate. Mai mult, oferă și câteva

beneficii proprii.

“Suntem o comunitate de lucru cu rădăcini germane, iar limba germană este un atu pentru toți cei care activează aici. Astfel, am elaborat un plan pentru a le facilita tuturor angajaților noștri acces gratuit la cursuri de limba germană pentru orice nivel. Cursurile se desfășoară în cadrul companiei, în timpul orelor de lucru. În plus, cei care ating un nivel de cunoștință al limbii germane, primesc ca parte integrată a salariului de bază un supliment lunar”, a precizat Anita Pop, manager HR al companiei.

Anul 2020 a adus schimbări majore pe piața muncii atât pentru angajați, cât și pentru

angajatori. În lume au fost găsite soluții pentru a putea continua munca păstrând distanța și respectând măsurile de izolare socială, iar beneficiile pentru unele persoane au fost

uimitoare. Companiile oferă în acest context zile de work-from-home angajaților lor, iar dm drogerie markt s-a pregătit pentru noile tendințe pe piața muncii deja înainte de începutul perioadei de pandemie.

„Un avantaj semnificativ al oportunității de a lucra remote este faptul că timpul pe care îl

epuizam pe drum spre sediu și înapoi spre casă, îl transform acum în clipe petrecute cu

familia. Consider că lucrez mai cu spor din mediul meu familiar”, declară Rus Dorina,

asistent logistică al dm drogerie markt. Pentru colegi, fiecare an petrecut alături de compania dm drogerie markt înseamnă printre altele un bonus în plus la finele anului, iar la doi ani, se adaugă și câte o zi de concediu,

astfel că membri comunității de lucru pot beneficia de până la 30 de zile de concediu de

odihnă anual.

„Având în vedere că nu am avut posibilitatea de a-mi termina studiile, dm mi-a oferit șansa de a avea un loc de muncă decent, în care să demonstrez că pot mai mult, oferindu-mi un pachet salarial complex, cu mai multe beneficii decât ceilalți angajatori. Aici am găsit înțelegere și ajutor pentru a-mi putea termina studiile ”, ne-a transmis Licsandru Ana-Maria, casier la dm drogerie markt.

„De aproximativ nouă ani de când fac parte din echipa dm, am învățat că fiecare om

contează, fie că este vorba de client, coleg sau superior ierarhic. Oportunitatea de a mă

dezvolta atât profesional, cât și personal, mă face să vin cu zâmbetul pe buze la muncă,

știind că sunt apreciat ca angajat”, a declarat Pricop Silviu, director magazin dm drogerie

markt.

Într-o piață în continuă schimbare, cu grade mari de concurență în toate domeniile, găsirea de noi colegi și păstrarea celor existenți a rămas o prioritare pentru dm drogerie markt. Încă de la început, compania s-a implicat activ în a înțelege foarte bine nevoile comunității de lucru, nevoile reale ale pieței din România și posibilitatea de a individualiza pe viitor și mai mult beneficiile oferite. dm drogerie markt este o companie în continuu progres, iar modernizarea și modelarea activă a cerințelor pieței este esențială.

„De curând am implementat platforma de joburi online, care asigură o prezență profesionistă și compactă a comunității noastre de lucru, simplificând totodată experiența de depunere a candidaturii la dm. Cu un singur click, cei doritori să ne cunoască pot afla totul despre dm ca angajator, pot accesa paginile de carieră ale altor țări din concern și pot afla dacă valorile lor sunt în concordanță cu ale noastre, astfel este ușor să aplici pentru unul dintre posturile disponibile la dm”, a mai precizat Anita Pop.

Sunteți în căutarea unui loc de muncă inspirat din viață? Alăturați-vă comunității de lucru dm! Platforma de joburi a dm poate fi accesată aici: https://www.dm-

jobs.com/Romania/?locale=ro_RO

Comentarii

comentarii