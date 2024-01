DNA a trimis în judecată mai mulți inculpați într-un dosar cu medici veterinari și fraudare de fonduri europene

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

M.V.C., administrator al SC CIPRI HOD MV SRL, pentru savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene;

SC CIPRI HOD MV SRL, pentru savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata;

M.V., pentru savarsirea infractiunilor de:

– folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau retinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,

– omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obtinerea sau retinerea de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,

– obtinerea ilegala de fonduri;

SIRBU CLAUDIU-CRISTIAN, medic veterinar, pentru savarsirea infractiunilor de:

– fals informatic, in forma continuata,

– fals intelectual, in forma continuata,

– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau retinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,

– complicitate la omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obtinerea sau retinerea de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata;

S.A., avocat in cadrul Baroului Timis, pentru savarsirea infractiunilor de:

– folosirea sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata,

– obtinere ilegala de fonduri, in forma continuata;

T.A.P., pentru savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata;

MARTIN ROSANA-MIHAELA, functionar public in cadrul APIA, Centrul Judetean Timis, Serviciul Autorizare Plati, pentru complicitate la savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata;

RADOI EMILIA CRINA, la data faptei medic veterinar in cadrul Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Timis, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obtinerea sau retinerea de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut, in esenta, urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2018-2021, inculpatii fermieri, mentionati mai sus, ar fi depus la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) mai multe documente in care ar fi fost consemnate date false (referitoare la numarul de ovine pe care l-ar fi detinut) in scopul de a obtine in mod injust sume de bani in cadrul schemelor de plata.

Acestia ar fi beneficiat de ajutorul celor doi medici veterinari care ar fi intocmit in fals mai multe documente din care ar fi reiesit ca detineau un numar mai mare de ovine decat aveau in realitate si care s-ar fi si pus de acord cum sa procedeze pentru a nu se constata nereguli cu ocazia unui control ce ar fi putut conduce la pierderea subventiilor.

De asemenea, inculpatul M.V.C., administrator al SC CIPRI HOD MV SRL, ar mai fi beneficiat si de ajutorul inculpatei Martin Rosana-Mihaela, functionar public in cadrul APIA, care l-ar fi indrumat cum sa procedeze pentru a indeplini cerintele de eligibilitate, privind incarcatura minima de 0,3 UVM/ha in cazul pajistilor permanente.

Prin demersurile mentionate mai sus, au fost obtinute pe nedrept fonduri europene in valoare totala de 3.505.143 lei.

In cauza s-au dispus masuri asiguratorii. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura s-a constituit parte civila in procesul penal.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Timisoara, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

