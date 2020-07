Doctorii de la Spitalul Județean Arad au rugat o tânără să se interneze de COVID deși nu avea acest diagnostic

Nu ai COVID 19, dar poți fi internat în Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad cu acest diagnostic, iar analizele se anulează și se falsifică.

Un arădean a făcut dezvăluiri pe contul său de socializare: asistentele de la Spitalul Clinic Județean de Urgență se roagă de bolnavi să-i interneze de COVID 19, deși analizele lor nu indică că ar fi infectați cu acest virus.

Bărbatul a mers la spital în cursul nopții trecute cu prietena sa care se simțea rău. Tânăra povestește cum a decurs totul: „M-am simțit rău de două zile. Ieri m-am simțit din ce in ce mai rău. Prietenul meu a sunat la salvare. A venit salvarea m-au consultat acasă și a zis că trebuie să mergem la spital. Prima data a zis că s-ar putea sa fiu însărcinată. La spital mi-o făcut analize, sânge, urina tot ce trebuie și după vreo 4 ore m-au dus sa fac film la plămâni. Acolo “nu am mai fost însărcinată”… am întrebat cât durează până vin rezultatele a zis că o oră și …eu din câte știu filmul trebuie sa mi-l deie pe loc sau cel puțin acasă. Dar de unde. Când am semnat pe propria răspundere că vreau sa merg acasă pentru că eram foarte obosita. Doamna doctor mi întrebat dacă nu vreau sa fiu internată pt covid. Am spus, nu. După a zis sigur? Am repetat: nu. Vreau sa merg acasă mă așteaptă prietenul meu afara. Când sa plec îmi spune că analizele mele se pot anula dacă cumva mă răzgândesc.”

Prietenul tinerei este revoltat: „Mergi la Urgență la Spitalul Județean Arad cu amețeală și durere de cap ți se fac analizele și totul e ok și când să pleci acasă se roagă doamnele asistente de tine să te interneze de COVID19… o zis că se pot anula analizele și toate investigațiile numai ca să o interneze de COVID19…. Nu ai COVID19 da doamnele asistente se roagă insistent de tine dacă vrei să te interneze de COVID19….. Da-ți Share să ajungă unde trebuie…….Nu ai COVID19 da se roagă de tine să te interneze pe COVID19 oare pe altă secție de ce nu se internează dacă e nevoie”.

Situația este extrem de gravă și dovedește că dacă se apelează la asemenea practici, numărul celor declarați infectați cu COVID 19 nu este real.

Comentarii

comentarii