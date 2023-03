Documentațiile pentru tronsonul de cale ferată cu cea mai mare finanțare în cadrul Programului Transport, trimise la SEAP pentru validare

Documentatiile pentru primele trei loturi ale Tronsonului de cale ferata Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebes au fost transmise, miercuri, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) pentru validare, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Linia de cale ferata Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebes beneficiaza de cea mai mare finantare in cadrul Programului Transport, respectiv de 10,5 miliarde de lei. Cele 3 loturi au o lungime insumata de 123,47 km de cale ferata moderna si o valoare totala estimata de 5,63 miliarde de lei, relateaza Agerpres.

„Incep procedurile pentru cel mai mare contract pentru infrastructura feroviara, finantat prin Programul Transport. Pentru reabilitarea Tronsonului de cale ferata Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebes (6 loturi) sunt alocate 10,5 miliarde de lei (fara TVA). Astazi au fost transmise spre SEAP (pentru validare) documentatiile pentru primele 3 loturi ale acestui Tronson, care are o lungime totala de aproape 226 de km”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Lotul 1 (Craiova-Filiasi), cu o lungime de 37,97 km, are o valoare estimata de 1,4 miliarde de lei (fara TVA) si trebuie finalizat in 54 de luni (12 luni proiectare si 42 de luni executie lucrari).

Lotul 2 (Filiasi – Igiroasa), cu o lungime de 44,26 km, are o valoare estimata de 1,14 miliarde de lei (fara TVA) si trebuie finalizat in 60 luni (12 luni proiectare si 48 de luni executie lucrari). Lotul 3 (Igiroasa- Drobeta Turnu Severin), cu o lungime de 41,23 km, are o valoare estimata de 3,08 miliarde de lei (fara TVA) si trebuie finalizat in 72 luni (12 luni proiectare si 60 de luni executie lucrari). Pe acest lot va fi construita si o varianta noua de traseu care va asigura relatia intre statiile Balota, Prunisor si Drobeta Marfa. Intre statiile Prunisor si Drobeta Turnu Severin Est este prevazuta constructia unui tunel de cale ferata dubla, in lungime de 6,1 km.

Astfel, va fi dublata linia CF pe relatiile Strehaia – Ciochiuta, Ciochiuta – Tamna, Tamna – Igiroasa, Igiroasa – Prunisor dar si in statiile Igiroasa si Ciochiuta. De asemenea, vor fi construite noi variante de traseu pe relatiile Igiroasa – Prunisor Noua, Prunisor – Drobeta Est Noua, Drobeta Est Noua – Drobeta Marfuri, Drobeta Est Noua – Dudasu.

„Vor mai fi montati 4.750 m de panouri fonoabsorbante, vor fi modernizate instalatiile de semnalizare/centralizare/telecomunicatii, va fi implementat sistemul european de management al traficului (ERTMS) si vor fi montate bariere automate la trecerile la nivel. Pe traseu vor mai fi reabilitate sau construite: 16 statii, 48 de poduri, 87 de podete, 18 pasaje inferioare si superioare, 1 viaduct cu cale dubla in lungime de 900 m (peste Valea Baran), 16 treceri la nivel cu calea ferata si 4 noi puncte de oprire”, a mai scris Grindeanu.

Potrivit unui comunicat al CFR SA, scopul general ale implementarii proiectului de reabilitarea a liniei de cale ferata Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebes vizeaza imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea vitezei de circulatie la valori cuprinse intre 120 km/h si 160 km/h, modernizarea instalatiilor de electrificare pe toata lungimea tronsonului si marirea capacitatii de tranzit etc.

De asemenea, in cadrul proiectului vor fi modernizate statiile si haltele de miscare, cladirile statiilor de calatori, incluzand constructiile pasarelelor si/sau tunelurilor pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, in conformitate cu standardele europene in vigoare.

Linia de cale ferata Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebes se afla pe Coridorul Orient/ Est Mediteranean si beneficiaza de cea mai mare finantare in cadrul Programului Transport (PT), fiind, de asemenea, inclusa in Planul investitional pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare pentru perioada 2020 – 2030.

Comentarii

comentarii