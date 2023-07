Doi adolescenți, un băiat de 18 ani și o fată de 16, răniți după ce s-au răsturnat cu un ATV. Băiatul a fost transportat cu elicopterul SMURD la Timișoara

Doi adolescenti, de 18 si respectiv 16 ani, au fost raniti, luni seara, intr-o livada de nuci de pe raza comunei Victor Vlad Delamarina, dupa ce fata de 16 de ani a pierdut controlul unui ATV si s-au rasturnat. La locul accidentului au ajuns mai multe echipaje ale ambulantei si SMURD. Medicii au solicitat un elicopter.

“Pompierii din cadrul Detasamentului Lugoj, impreuna cu doua ambulante SAJ, dintre care una cu medic, au intervenit in aceasta seara in localitatea Herendesti, pentru salvarea a doua persoane, cazute cu un ATV pe camp. In sprijin a fost solicitat elicopterul SMURD CS. In urma evenimentului, o victima de sex masculin, prezentand contuzii la zona capului, a fost preluata de elicopter si transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, iar a doua victima, de sex feminin, cu rani minore, a fost transportata la Spitalul Municipal Lugoj pentru investigatii.”.

Politistii au demarat cercetari intr-un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

“In jurul orei 18:20, politistii lugojeni au fost sesizati sa intervina la un incident ce a avut loc pe un teren agricol din localitatea Herendesti, respectiv o tanara in varsta de 16 ani ce conducea un ATV, s-a rasturnat cu acesta. In urma incidentului, atat tanara, cat si un baiat in varsta de 18 ani, care era pasager pe ATV, au fost raniti si transportati la spital. Politistii au itocmit un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.”, a anuntat IPJ Timis.

