Doi ani de Iulius Town, sărbătoriți în acest weekend: Byron, Vama și Grimus, Street FOOD, show de stand-up by Costel și alte surprize

Se anunță o aniversare la care ești invitat și de la care nu trebuie să lipsești. Weekend-ul acesta sărbătorim doi ani de la inaugurarea Iulius Town și ne reîntâlnim la Picnic in My Town. Te așteaptă patru zile magice, unde te vei bucura de muzică live, cântată de trupele tale favorite, Street FOOD, momente pline de umor, întâlniri cu Chef Foa și multe alte surprize.

În cadrul special din Iulius Gardens, Picnic in My Town începe joi, 16 septembrie 2021. Startul se dă cu Street FOOD, care vine cu ediția Yummy & Yay, ce propune o varietate impresionantă de arome și experiențe, menite să îi bucure pe gurmanzi, iar Chef Foa va oferi sfaturi și va împărtăși secrete culinare. Pentru amintiri unice de la aniversarea Iulius Town, care să îți surprindă zâmbetul și cele mai tari mișcări de dans din toate unghiurile, treci pe la Photo Booth-ul 360 din Iulius Gardens. Iar dacă vii la Centrul de Premiere din Iulius Mall, la cumpărături de minim 200 lei, poți câștiga unul dintre cele 1.500 de premii aniversare.

Aniversarea Iulius Town continuă vineri cu trupa Byron care va deschide seria concertelor live Picnic in my Town. Pe acordurile line ale flautului cu cele ale rock-ului alternativ, artiștii ne vor duce cu „Cu capul în nori”, de la ora 20.30. Sâmbătă, Vama vine să ne spună povestea „Copilului care aleargă către mare” și vor aduce în parcul Iulius Town atmosfera incredibilă de la ora 20.30. În ultima seară, pe scenă va urca trupa GRIMUS, alături de care vom fredona, tot de la ora 20.30, piese precum „Privește-mă”, „Fregate” sau „In Your eyes”.

Dacă muzica techno este pe primul loc în playlist-ul tău, atunci te așteptăm să descoperi ultimele mixuri ale DJ-ilor prezenți în Iulius Gardens. Joi, 16 septembrie, Dj Sniper va combina beat-urile house, de la ora 18.00, vineri, Gabriel Todască preia platanele de la ora 17.00, iar IST aduce atmosfera de club începând cu ora 18.00. Duminică, de la ora 17.00, DJ Alli dă startul, iar de la 20.00, în boxe se vor auzi track-urile lui Victor Stan.

În acest weekend, la Iulius Town râsul este invitatul special, iar comediantul Costel Bojog va avea grijă ca zâmbetele să fie prezente pe chipurile tuturor celor care vin la Picnic in My Town. Duminică, 19 septembrie 2021, pe terasa foodcourt, Costel o să susțină un show special de stand-up, de la ora 20.00. Accesul este permis în limita locurilor disponibile, pentru persoanele cu vârsta minimă de 18 ani, pe baza unui bon de cumpărături în valoare de minimum 20 lei din foodcourt din 19 septembrie.

Pe toată perioada Picnic in My Town, copiii vor fi răsfățați cu diverse activități distractive: teatru de păpuși, ateliere de gătit și întâlniri cu personaje magice. De vineri până duminică, de la ora 20.00, atât cei mici, cât și cei mari sunt așteptați să se bucure de un spectacol special, unde vor vedea cum focul se îmbină cu dansul.

La toate evenimentele, pentru siguranța publicului, se păstrează distanțarea fizică, iar purtarea măștii de protecție este obligatorie.

Descoperă întreg programul Picnic in My Town, pe site-ul Iulius Town Timișoara!

