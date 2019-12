Doi bărbați, membrii unui clan de romi, reținuți după ce au luat o tânără cu forța dintr-un bar

Doi barbati au fost retinuti de politisti dupa ce in urma cu cateva zile au luat cu forta, dintr-un bar, o tanara.

Incidentul deosebit de grav s-a petrecut in centrul Lugojului, pe strada Mocioni, anunta IPJ Timis. Barbatii au fost identificati si retinuti dupa ce politistii au obtinut informatii ca fata, in varsta de 25 de ani, a fost luata cu forta si lipsita de libertate. Cei doi indivizi au fost audiati mai multe ore iar procurorii au decis ca ei sa fie cercetati in continuare sub control judiciar pentru 60 de zile. Cei doi au fost implicati in scandalurile care au avut loc la Lugoj intre mai multe clanuri de romi din oras.

Sursa: Lugoj Info.ro

