„Doi care-au adus infernul!”. Nicolae Robu, reacție acidă după ce Dominic Fritz s-a întâlnit cu Clotilde Armand

Fostul primar al Timișoarei, Nicole Robu, continuă să urmărească și, evident, să comenteze toate ieșirile publice ale succesorului său, Dominic Fritz. De această dată, Robu s-a supărat – puțin spus – pe faptul că Fritz s-a lăudat cu vizita făcută la București pentru a se întâlni cu Clotilde Armand, primărița sectorului I.

„Am discutat despre stadiul reformelor pe care le-am demarat amândoi la nivelul administrațiilor locale. Cum am oprit risipa banului public și cum am restructurat primăriile pentru a deveni mai eficienți și mai transparenți. Ne-am împărtășit experiențele ca primari și am vorbit despre investiții în educație, energie verde, digitalizare și alte proiecte esențiale pentru comunitatea locală”, scria, printre altele, Fritz pe rețelele de socializare.

La mai puțin de 24 de ore de la postarea lui Fritz, vine și replica lui Robu, tot pe rețelele de socializare. Una cu accente „naționaliste”. În afară de faptul că vorbește ironic despre „reformele” celor doi primari USR, Robu îi cataloghează și drept „neomarxiști”, „prezențe dubioase în colonia România”, aroganți și mincinoși.

Iată textul postării fostului primar al Timișoarei:

„DOI CARE-AU ADUS INFERNUL!

Stimați timișoreni, fiți liniștiți!

Primarul Timișoarei a vizitat-o ieri pe d-na Primar al Sectorului 1 București, Clotilde Armand, cu care a făcut un schimb de idei și de experiență, ajungând la unison la concluzia că amândoi au făcut performanțe extraordinare și, drept urmare, că trebuie să continue neabătut reformele!

DOAMNE, CÂT RIDICOL!

Aceste două personaje, exponenți tipici ai neomarxismului

au aceleași prezențe dubioase în colonia România,

vorbesc același limbaj de lemn,

sunt total pe dinafară de ceea ce înseamnă administrația publică,

jecmănesc, cum nu s-a întâmplat niciodată în istoria locurilor, bugetele avute la dispoziție, prin contracte clientelare către firme cu un angajat sau chiar cu niciunul, la adăpostul frumosului slogan “Fără hoție în Primărie!” și al PROBABILEI INTERDICȚII pt instituțiile de resort ale statului român de a se ocupa de ele

și-au adus comunitățile la exasperare prin mizeria la care le-au fost aduse habitatele

mint cu fiecare vorbă

dau dovadă de o aroganță sfidătoare în raporturile cu noi, românii, numai că nu ne spun pe față “sunteți inferiori, nimic n-aveți bun, totul trebuie schimbat, stați în banca voastră!”

În timpul acesta, în Timișoara, TOATE STRĂZILE sunt înnoroiate, coșurile de gunoi sunt doldora de mizeria neridicată cu cadență normală și asta nu pt că firmele de salubrizare ar fi neserioase, ci PENTRU CĂ PRIMĂRIA NU EMITE COMENZI DE LUCRĂRI NICI LA NIVELUL A 25% DIN CE PREVĂD CONTRACTELE CADRU, ca să nu plătească!

În timpul acesta, în Timișoara s-a ajuns ca:

15.000 de copii să nu poată merge la școală din cauza frigului din clase,

nou-născuții să fie aduși pe lume la 10-12 grade,

bolnavii să moară la propriu de frig în spitale

și la câte și mai câte nenorociri!

Dominic Samuel Fritz, ai primit o moștenire cu care orice Primar normal ar fi fost fericit! Eu eram pregătit să continui cu ea -doar pt asta am și prefigurat-o, pt un sperat nou mandat al meu și nu era s-o prefigurez grea -ține de noaptea minții acuza de așa ceva!— iar dacă aș fi avut șansa de a continua, NICIUNUL DIN TOATE RELELE pe care le-ai abătut asupra orașului nu ar fi dat peste noi!

Nici carantina,

nici frigul,

nici mizeria,

nici hoția,

nici minciuna!”.

