Doi ciobani, tată și fiu, cunoscuți drept oameni harnici și model de urmat, condamnați, în primă instanță, la peste trei de închisoare cu executare fiecare. Ce va hotărî, miercuri, Curtea de Apel?

Doi ciobani din localitatea Pietroasa Mare, comuna Victor Vlad Delamarina, tată și fiu, au fost condamnați de Judecătoria Lugoj la peste trei ani de închisoare fiecare, cu toate că, spun aceștia, ei nu ar trebui să fie găsiți vinovați. Cei doi au făcut recurs, iar miercuri, 24 iunie, la Curtea de Apel Timișoara, vor afla dacă vor mai fi considerați vinovați de vătămare corporală și dacă vor fi nevoiți să își lase familia fără un sprijin important.

În comunitate, aceștia sunt cunoscuți drept oameni harnici, care nu au avut vreo problemă cu nimeni și care pot fi considerați un model de urmat. Cei doi au o hârtie, adăugată la dosar, de la primarul comunei, cu care să ateste acest lucru. Chiar tatăl celui cu care au avut probleme a mai confirmat acest lucru pentru prima instanță.

Ce s-a întâmplat? Este clar… sau pe acolo

Fapta pentru care au fost condamnați Sinca Gabor, tatăl, și Sinca Gabor Daniel, fiul, la trei ani și zece luni, respectiv trei ani și șase luni de închisoare, s-a petrecut în data de 5 aprilie 2019. Atunci, aceștia au intrat în conflict cu un consătean, în apropierea unei parcele care le aparține.

Mai exact, în seara zilei de 5 aprilie 2019, fiul se afla la păscut cu oile sale, când vecinul C.I. l-a observat și a venit spre el, de unde a pornit o bătaie. Primul a spus că păștea cu oile pe terenul său, dar vecinul a spus că, din contră, celălalt își avea oile pe o parcelă care îi aparține lui. Totuși, declarațiile date de amândoi organelor de cercetare indică faptul că bătaia a avut loc pe terenul lui C.I., la 50 de metri de limita dintre terenuri, inițial doar între cei doi, iar, ulterior, fiind implicat și tatăl.

În vreme ce fiul avea în mână o toporișcă – cu care tăia spini, spune acesta –, tatăl a venit cu o furcă, fiind sunat de fiul său în timp ce lucra la stâna aflată la câteva sute de metri de locul incidentului. Ce este clar este că atât fiul, cât și tatăl, s-au folosit de aceste instrumente în timpul încăierării cu vecinul, existând, pe de altă parte, declarațiile diferite ale celor două părți în legătură cu felul în care ar fi fost folosite acestea, dar și cum a pornit conflictul.

Fiul, Sinca Gabor Daniel, ne-a explicat: „Eram cu oile pe parcela noastră, pe care o avem luată în concesiune. C.I. a venit spre mine, probabil, să mă bată, cum tot face la fiecare ocazie când mă vede. Atunci, l-am sunat pe tatăl meu, care era la stână, sus, să vină să mă ajute. Eu, între timp, am luat-o la fugă, înspre parcela asta (despre care C.I. a spus că este a lui – n.r.). Dacă o luam spre stână, mi-ar fi tăiat calea. Aveam toporișca în mână, terenul este neîngrijit, încă e plin de spini, atunci era și mai și. Până la urmă, C.I. m-a ajuns acolo lângă parcela noastră, unde spune că e terenul lui, m-a trântit la pământ, iar când a ajuns tata, care avea furca în mână, acesta s-a ridicat de pe mine și a intrat direct în furcă. Apoi, a și desprins partea metalică ( a furcii – n.r.) de coadă și a aruncat-o. Eu l-am lovit cu partea neascuțită a toporiștii și cu coada, peste picioare, dar nu la cap, cum spune el. Mai ales nu cu partea ascuțită! Am vrut doar să mă apăr”.

Tatăl ne-a spus că vede la fel lucrurile, adăugând că în niciun moment nu l-a atacat direct cu dinții furcii pe C.I.. „Când am ajuns aici, C.I. îl bătea pe fiul meu. Am strigat «Lasă-l, lasă-l, dă-i drumul!», dar nu s-a oprit. (…) După ce C.I. s-a ridicat, a desprins partea metalică a furcii, care avea un dinte îndoit, și a aruncat-o. Până am reacționat eu, Găbi (fiul – n.r.) a sărit și l-a dărâmat pe C.I.. Atunci, eu l-am lovit cu furca peste spate”, ne-a spus Sinca Gabor. Atât tatăl, cât și fiul au susținut că aceleași detalii le-au oferit și polițiștilor.

Pe de altă parte, vecinul a susținut că P.D., concubina sa, l-a văzut de acasă pe Sinca Gabor Daniel, aflat cu oile la păscut, pe un teren care îi aparține lui, apropiat de cel deținut de familia Sinca. Mai mult, acesta a spus organelor de cercetare că el a purtat chiar înainte de încăierare o discuție cu Sinca Gabor Daniel, iar doar când a ajuns tatăl, cei doi l-au atacat, fără motiv. În baza unui certificat medico-legal, C.I. a susținut în prima judecată că a fost lovit cu toporișca în cap, neștiind exact dacă cu tăișul sau muchia acestuia. În plus, acesta acuză mai multe înțepături provocate de furcă în zona toracelui. Ce este clar este că C.I. a plecat de la locul incidentului pe picioare, iar, când a ajuns acasă, în jurul orei 20.20, concubina sa, P.D., declarată îngrijorată de starea acestuia, a sunat la 112.

De la imobilul unde stă C.I., au constatat procurorii, nu se poate observa în întregime lotul de pământ deținut de acesta, ci doar partea „de deal”. Vizibilitatea părții „de vale” și a terenului pe care îl are în concesiune familia Sinca este obturată atât de relief, cât și de arborii crescuți pe o altă parcelă. Fiind vorba de o distanță de aproximativ un kilometru, cel mai probabil, nu s-ar fi putut observa cu exactitate cine exact este și pe bucata de teren vizibilă, după cum a susținut C.I., ci, eventual, doar că sunt oi acolo. Aceasta ar fi, aproximativ, priveliștea:

Contactat de Ziua de Vest, C.I. a explicat: „Erau pe terenul meu. Ce era, să-i las cu oile acolo? Lor nu le mai ajunge al lor și au venit pe al meu. Eu lucram pe el, nu de aia l-am arendat? Dacă voiam să îi iau la bătaie, nu mergeam și eu cu toporul sau altceva? Eu am mers acolo și ei au dat cu toporul și cu furca în mine”. Mai mult, acesta ne-a spus că Sinca Gabor Daniel era pe partea „de deal” a proprietății, de unde ar putut fi văzut, motiv pentru care exclude ca acesta să fugit în direcția opusă stânei.

Ce au găsit polițiștii?

În aceeași zi de 5 aprilie, la ora 22.00, șase polițiști s-au deplasat la fața locului, iar de abia la ora 04.00 au terminat cercetarea. Cum C.I. era la spital, fratele său, C.B., l-a reprezentat. Acesta este paznic de câmp la „Ferma danezului”, implicat în 2018 într-un accident rutier soldat cu moartea unui tânăr de 31 de ani, în urma căruia s-a deschis un dosar penal care, nici astăzi, nu are finalitate. Povestea mamei îndoliate a fost relatată de Ziua de Vest pe 17 iunie.

La căutări, polițiștii au găsit două telefoane mobile, o căciulă, toporișca, furca și așchii provenite de la aceasta. Deși inițial se notase că cei doi inculpați au predat armele, ulterior, subinspectorul de poliție Nicolescu Raoul, care a și fost la constatare, a formulat, la mai bine de două luni după, pe 20 iunie, un proces verbal de îndreptare a erorilor materiale, în care a scris că cele două obiecte au fost „ridicate de la stâna agresorilor”. Tot în urma unui asemenea document, din notarea inițială ca „o parcelă de la marginea satului Pietroasa Mare”, oficial, locul ar fi devenit „terenul lui C.I.”

Aceste schimbări îi nemulțumesc pe tatăl și pe fiul Sinca. Cei doi consideră că acest aspect ar fi putut să-i inducă judecătorului din prima instanță impresia că au avut ceva de ascuns și, deci, să influențeze decizia acestuia. Mai mult, Sinca Gabor Daniel și Sinca Gabor acuză faptul că, deși au încercat să administreze mai multe probe și să cheme mai mulți martori la proces, instanțele nu au acceptat decât acum, la recurs, să o aducă să răspundă la întrebările avocaților pe Maria Sinca, mama primului și, respectiv, soția celui de-al doilea, care ar putea să ofere răspunsuri edificatoare.

Durerea mamei. Replica victimei

Vineri, 19 iunie, Sinca Maria și fiica sa, Mlădescu Cristina, au trimis o scrisoare mai multor redacții locale. Acestea au explicat că, încurajate de articolul publicat de Ziua de Vest miercuri, au decis să apeleze la presa locală pentru a le fi prezentată povestea și a spera, după cum spun ele, la un proces în care să fie ascultat și punctul lor de vedere.

Cele două au scris: „Să vă împărtășesc și vouă povestea noastră neplăcută. Vă scriem în calitate de mamă, soție, soră și fiică a celor doi așa ziși inculpați în dosarul penal deschis pentru vătămare corporală, când, de fapt, era legitima apărare a celor doi, pe care magistrații din Lugoj nu o bagă în seamă. Tată și fiu, oameni la casa lor, fără antecedente penale care-și «câștigă pâinea » prin muncă grea, mergând zilnic la mica lor fermă situată la marginea satului pe proprietate privată, fie ploaie, soare, zăpadă, vânt, ei trebuie să aibă grijă de animale oi, vaci și cai”.

Despre incident, descriindu-l pe cel care este parte civilă în acest dosar drept „individ de aproximativ 40 de ani, cu o înălțime de 180-190 și cu o greutate de peste 100 de kg”, cele două spun că acesta nu este primul în care sunt implicați C.I. și Sinca Gabor Daniel. În legătură cu vecinul, cele două au scris: „Fără niciun motiv, de fiecare dată îl amenința (pe Găbi – n.r.) că îl omoară (nu avem probe), ba l-a și lovit de a căzut la pământ fără aer, din cauza asta se panichează când îl vede. Credea că va muri, iar individul s-a luat și a fugit. A fost fiul să-i facă plângere la Poliție, dar noi nefiind de rea credință, nu am vrut sa îi facem rău, credeam că se va potoli. (…) Nu știu dacă există cuvânt potrivit pentru a-l descrie pe acel individ care mi-a distrus copilul din punct de vedere psihic”.

„Comportamentul lui inuman, pot spune, foarte violent – avea spume la gura – cercel în limbă are un comportament de om bolnav psihic, cu o grămadă de antecedente penale: dosar pentru tentativă de omor cu fosta lui soție, bătăi cu grămadă de persoane si amenințări fără număr”, au mai arătat acestea în scrisoarea trimisă presei.

În legătură cu aceste aspecte, Sinca Maria ne-a explicat: „Nu am depus plângere până acum, doar am sunat la poliție, pe șeful de post, de mai multe ori, și câte două – trei apeluri de fiecare dată când îl bătea pe Găbi. Mi-a tot spus că va trimite pe cineva, iar noi credeam că e destul. Și când a venit, în final, cineva, le-am spus să facă orice, dar să nu-i dea amendă (lui C.I. – n.r.). Ne avem bine cu taică-său, dacă i-ar da amendă, bătrânul i-o plătește. Tot el îi plătește și pensia alimentară. Băiatul ăsta e tatuat, are cercel în limbă – nimeni nu are așa ceva în sat –, toată lumea îl știe agresiv. A fost în Spania, ar avea acum fosta nevastă acolo, iar prin sat se aude că a făcut ceva și pe acolo. Cine știe ce a făcut și pe afară! Recent, acum vreo două săptămâni, ar fi avut ceva și cu altcineva din sat, tot ceva mai vechi”.

Revenind la textul scrisorii, redăm și următoarea secvență: „Dacă s-ar fi luat la timp măsurile necesare de către autoritățile competente, sigur nu ar fi fost așa, eu am sunat la poliție să se rezolve, am sunat la Consiliul local pentru a clarifica problema pământului care este concesionat pe numele soțului timp de 10 ani (cel pe care zicea C.I. că stă copilul cu oile), nimeni nu a luat măsuri, iar peste un timp să ajungem să ne judecat pentru dreptatea noastră, iar – ce sa vezi! – alți corupți din Justiția de la Judecătoria Lugoj, (dau – n.r.) 3 ani și 6 luni, respectiv 3 ani și 10 luni, pedeapsă cu executare în închisoare, și aproximativ 15 mii de euro pentru dreptatea noastră. El vine la noi pe teren, el ne amenință, el ne caută să ne lovească sau cine știe ce să ne facă și tot noi suntem vinovați. Până sa se întâmple, nu a luat nimeni nicio măsură, cine avea competența de a interveni a dormit, iar acuma toți au răbufnit împotriva oamenilor care «cerșeau» să li se facă dreptate”.

Întrebată dacă știe de unde ar fi putut porni ura pe care i-o poartă C.I. fiului său, Sinca Maria ne-a spus că în urmă cu câțiva ani, pe când consăteanul era în străinătate, la casa de lângă cea unde locuiește C.I. se strângeau mai mulți tineri din sat, printre care și P.D., concubina lui C.I., și fiul său. „Cine știe ce s-a întâmplat pe acolo. Prin sat umblă zvonul că P.D. s-ar fi «îmbârligat» cu Găbi sau cu un prieten de-al său. Cine știe cu ce s-o fi lăudat unul sau altul și ăsta (C.I. – n.r.) a pus botul”. Pe de altă parte, fiul femeii ne-a spus că el nu a avut vreo legătură amoroasă cu P.D., dar nu exclude ca unul dintre prietenii săi să fi avut.

Pe de altă parte, C.I. ne-a spus că singurul conflict pe care l-a avut cu Sinca Gabor Daniel în trecut s-a petrecut la fel, când acesta ar fi intrat, din nou, pe un teren de-al său. Atunci, i-ar fi dat o palmă, dar exclude ca din acel motiv să îi fie frică vecinului său de el. „De aia spune că tremură?”, au fost cuvintele acestuia. În privința presupusei relații dintre consăteanul său și concubina sa, C.I. ne-a spus: „Relație cu prietena mea?! Nici vorbă, nu se poate discuta despre așa ceva. Sinca minte încă o dată, am mai auzit de astea. Au mai spus prin sat că aș fi cerut 70.000 (de euro – n.r.) pagube… sau că am intrat la ei în casă. (…) Nu am avut probleme cu nimeni în sat”.

Sinca Maria a mai adăugat că, în urma acestui conflict, fiul său chiar a ajuns să plece din Pietroasa Mare, ducându-se ca păstor pe o altă proprietate, în Sacoș. Nici aici, spune Sinca Maria, nu a scăpat de probleme, fratele lui C.I. dându-i târcoale pe lângă oi, uneori chiar însoțit de cel în cauză. „Noi nu avem voie să se apropiem de ei! Ei au voie să se apropie de noi?”, se întreabă aceasta. În plus, fiul acesteia ne-a spus că, cu toate că s-a mutat, încă îi este frică, motiv pentru care mereu o cheamă și pe nevasta lui acolo sau pe altcineva acolo. „Aici e o pădure lângă… Mi-e frică să nu vină, să mă ducă în pădure și cine să mă mai găsească acolo? O să spună că m-au mâncat lupii!”.

C.I., pe de altă parte, spune că aceasta este o altă minciună din partea familiei Sinca. El ne-a spus că nu a fost decât în vară în acea zonă ultima dată, iar atunci Sinca Gabor Daniel încă nu era acolo.

Ce îi nemulțumește pe cei găsiți vinovați? Dar pe victimă?

Felul în care a decurs atât urmărirea penală, cât și judecata, le dă de gândit celor doi inculpați și familiei acestora, din moment ce, în alte cazuri, de abia după câțiva ani buni s-a pronunțat un verdict, iar în acest caz „în câteva luni au împachetat dosarul și i-au trimis pe cei doi la ani buni de pușcărie, totul pe baza declarațiilor unei singure părți”, consideră aceștia. Apărarea celor doi Sinca se bazează pe faptul că reacția acestora poate fi încadrată la legitimă apărare și exces neimputabil, având în vedere faptul că fiul ar fi afectat fizic și psihic de antecedentele cu cel care acum este victimă, dar în trecut ar fi fost agresor.

În plus, cei doi inculpați susțin că au stat îmbrăcați cu aceleași haine timp de două zile, fiind reținuți pentru 24 de ore în ziua care a urmat celei în care a avut loc incidentul. Cu toate acestea, ne-au spus aceștia, nu le-a fost prelevată vreo probă de pe haine și nici măcar de pe obiectele cu care l-au lovit pe C.I., lucru care ar fi putut releva dacă există sau nu urme de sânge pe acestea. Tocmai de aceea, Sinca Gabor și Sinca Gabor Daniel susțin că rănile de la nivelul capului lui C.I. au fost provocate de faptul că acesta a picat în spini. În plus, aceștia ne-au spus că nici nu știau, la acel moment, că terenul pe care a avut loc bătaia propriu-zisă aparține lui C.I., contractul de arendare cu fostul proprietar fiind semnat cu doar câteva zile înainte.

C.I., și el, spune că nu este de acord cu decizia pronunțată de Judecătoria Lugoj, dar, din contră, susținând că pedeapsa nu este pe măsura faptei. „Cum adică, ei vin cu oile pe terenul meu și mă lovesc cu toporul și furca și asta nu e tentativă de omor? Vreau să merg și mai departe, la București, să se spună acolo dacă nu e așa”, ne-a spus acesta.

La întrebările adresate de Ziua de Vest Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, conducerea acestuia ne-a răspuns: „Ca urmare a solicitării dumneavoastră, întemeiată pe prevederile Legii nr. 544/2001, vă comunicăm că în dosarul penal nr. 472/P/2019 s-a dispus la data de 24.09.2019 trimiterea în judecată a inculpaților Sinca Gabor și Sinca Gabor Daniel pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală”.

