Doi hoți au fost reținuți după ce au început dezmembrarea unei foste fabrici din Lugoj

Politistii de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Lugoj, au retinut pentru 24 de ore, doi barbati, in varsta de 22 si 24 de ani. Cei doi sunt banuiti de furt calificat in forma continuata.

“In fapt, timp de trei nopti, cei doi tineri ar fi sustras 18 bucati de fier, a cate 40 de kilograme fiecare, din curtea fostei fabrici “Calapoade” din Lugoj. In urma verificarilor si administrarii probatoriului, barbatii au fost identificati, iar in cursul zilei de 25.10.2022, au fost retinuti pentru 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat in forma continuata, fiind introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timis. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate. Politistii continua cercetarile, in vedere documentarii activitatii infractionale a barbatilor.”, a anuntat IPJ Timis.

Comentarii

comentarii