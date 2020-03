Doi marinari angajați ai STPT au devenit eroi, după ce au salvat o femeie din canalul Bega

Doi marinari din cadrul Secției Transport Naval au devenit eroi, după ce au salvat o femeie de la înec, marți după amiază. Luis Eduard Hărătău și Kiss Csaba, ambii angajați ai Societății de Transport Public Timișoara, au observat femeia în canalul Bega, după ce aceasta s-a aruncat de pe Podul Muncii, în zona fostei fabrici de țigări, din cartierul istoric Iosefin.

Mai multe despre ce s-a întâmplat ne-a povestit Luis Eduard Hărătău, unul dintre cei doi protagoniști:

”După ce am observat că o persoană se află în Bega, am încercat să o aducem la mal cu colacul de salvare și saula, dar nu am reușit. Am apelat și la cange, dar rezultatul a fost același.

În aceste condiții, m-am dezbrăcat și m-am aruncat în Bega, reușind să o scot pe doamna respectivă din apă, cu ajutorul colegului meu Kiss Csaba.

Până la sosirea unui echipaj SMURD, după ce în prealabil s-a sunat la 112, femeii i-a fost acordat primul ajutor cu succes, aceasta fiind transportată la spital.

Colegii de la Secția Transport Naval au mai fost protagoniștii unor evenimente similare de două ori, în ultimul an, reușind să salveze de la înec alte două persoane”, susține STP Timișoara.

