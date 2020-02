Doi noi cardiologi la Spitalul Municipal din Timișoara

Spitalul Municipal din Timișoara, intrat în administrarea Primăriei, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local Timișoara nr. 600 din 10 decembrie 2019, va avea doi noi cardiologi, dacă propunerea noului Statut de Funcții va fi aprobat în ședința CLT din 28 februarie. Motivația acestui proiect este „asigurarea desfășurării activității medicale în situații optime” și investițiile din fondurile programului Interreg V-A România-Ungaria a proiectului „Team-Cardio-Prevent”.

Suplimentarea de posturi va aduce doi noi medici primari, specialiști în cardiologie, peste numărul maxim de posturi normate. Conform Raportului de specialitate care va însoți proiectul de hotărăre, „aceste posturi sunt absolut necesare pentru implementarea proiectului Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and periferal vascular diseases in Bekes-Timis counties, Acronim: „Team – Cardio – Prevent”.

Conform proiectului amintit, personalul specializat va trebui să asigure activitate de diagnostic invaziv și terapie intervențională, studii de electrofiziologie, manopere de implantare a cardiostimulatoarelor artificiale, defibrilatoarelor și resincronizării ventriculare.

Pe lângă angajarea celor doi medici, Spitalul Municipal, dorește și un asistent medical cu pregătire PL pentru a putea suplini nevoile spitalului și pentru a face posibilă acordarea concediilor de odihnă. Cu cele trei noi posturi se va ajunge la un total de 1738 de posturi finanțate din bugetul local, la care se adaugă alte 849,5 posturi finanțate din bugetul de stat. Iată cum ar arăta acum Statutul de funcții al Spitalului Municipal de Urgență Timișoara, pentru cele 849,5 posturi finanțate de la bugetul de stat:

