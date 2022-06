Doi profesori de la UVT, Mircea Mihăieș și Vasile Popovici – laureați în cadrul Galei premiilor Uniunii Scriitorilor din Romania

Universitatea de Vest din Timișoara, prin profesorii săi excepționali, marchează o binemeritată titularizare și premiere pe scena literară națională.

La Târgu Jiu, a avut loc decernarea premiilor Uniunii Scriitorilor din Romania, în cadrul deosebit al Teatrului “Elvira Godeanu”. Au fost decernate premiile Uniunii Scriitorilor din Romania pentru anul editorial 2021, o sărbătoare culturală specială, în acest an, pentru mai mulți scriitori și critici literari din Universitatea de Vest din Timișoara.

Marele premiu (premiul național) pentru întreaga operă a fost acordat pentru opera scriitorului Mircea Mihăieș, iar premiul pentru Cartea de critică, eseu și istorie literară i-a fost acordat scriitorului Vasile Popovici, pentru volumul Punctul sensibil. De la Mihai Eminescu la Mircea Cărtărescu. Premiul pentru Literatura în limbile minorităților naționale i-a fost acordat tot unui timișorean, lui Slavomir Gvozdenovici, pentru Гроница Севера (Febra Nordului).

Alături de aceștia, Ioan T. Morar a fost nominalizat la premiul pentru poezie. În plus, în cadrul comisiilor de jurizare ale USR s-au aflat alți doi timișoreni, Cristian Pătrășconiu și Marcel Tolcea.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Genericul binecunoscut, „La UVT, Cultura este Capitală!”, sub care UVT generează noi evenimente pentru publicul apropiat de artă și spectacole, acoperă o realitate vie, permanent îmbogățită de oamenii valoroși din cadrul comunității noastre academice. Premiind opera scriitorilor și eminenților profesori Mircea Mihăieș și Vasile Popovici, prestigioasa Uniune a Scriitorilor din România adaugă și mai multe recunoașteri pentru UVT și Timișoara literară. Comunitatea academică a UVT îi apreciază pe laureați și este onorată să considere opera acestora o sursă magică de cunoaștere și erudiție. Felicitări și mulțumiri, domnilor profesori eminenți ai UVT!”.

