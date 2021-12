Doi tineri profesori de la UVT și UPT, sponsorizați de Bursele ANIS 2021

ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, continuă cu succes programul Bursele ANIS, ce ajunge la cea de-a patra ediție.

Anul acesta sunt sponsorizate de către industria IT 12 cursuri tech inovatoare, realizate de tineri profesori universitari de la cele mai mari universități din țară, ce țintesc abordarea unor tehnologii precum AI/ML, Big Data, Blockchain, Cybersecurity, Health Tech, Tech for All. Valorea totală a Burselor ANIS 2021 este de 60.000 de euro.

La categoria Blockchain, Softbinator Technologies a oferit o sponsorizare către proiectul Introduction to Blockchain, realizat de Cira Cristian din cadrul Universității de Vest din Timișoara, iar Stângaciu Cristina-Sorina de la Universitatea Politehnica Timisoara, a fost sponsorizată de Microsoft Romania pentru cursul Operating Systems for IoT (OSIOT).

„Programul Bursele ANIS a cunoscut un real succes încă de la prima ediție, de la an la an înregistrând tot mai multe înscrieri de proiecte, fapt ce demonstrează deschiderea mediului academic spre colaboarea cu industria IT și nevoia unui sprijin extern pentru tinerii profesori dedicați meseriei lor. Pe de altă parte, și sponsorii s-au arătat deosebit de încântați să participe la acest program, unii fiind alături de noi chiar de la prima ediție. De altfel, industria IT cunoaște importanța acestui parteneriat cu mediul academic și se dedică constant, prin diverse proiecte, creșterii calității educaționale din România, ce reprezintă fundația viitoarei forțe de muncă”, a declarat Gabriela Mechea, director executiv ANIS România.

La ediția din acest an au fost înscrise, în total, 23 candidaturi, provenite de la cadre didactice tinere, ce predau la unele dintre cele mai mari universități din țară. Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să dețină titlul de lector sau asistent universitar, să aibă până în 40 de ani și să introducă sau să actualizeze un curs/ laborator cu metode inovative de predare, în unul dintre domeniile tehnologice propuse. Proiectele depuse au fost evaluate după următoarele criterii: caracterul inovativ al cursului/laboratorului și sustenabilitatea lui, structura, ce trebuie să acopere obiectivele și materia cursului/laboratorului, respectiv profilul candidatului și metodele inovative de predare.

Candidaturile au fost evaluate de un comitet format din 13 reprezentanți ai industriei și mediului academic, respectiv: Prof. Dr. Lenuța Alboaie (Prodecat FI, Universitatea AI Cuza), Dr. Răzvan Bologa (Cibernetică, Academia de Studii Economice), Radu Constantinescu (Qualitance), Cătălina Dodu (Atos), Dr. Radu Gramatovici (Prorector, Universitatea din București), Daniel Ilinca (Softbinator), Vasile Manta (Decan ACS, Universitatea Tehnică Gh. Asachi), Ion Moldoveanu (Deutsche Bank Global Technology), Dr. Simona Motonga (Vicepreședinte Senat UBB, Universitatea Babeș Bolyai), Prof. Dr. Răzvan Rughinis (Prodecan ACS, Univ. Politehnica București), Dr. Honoriu Valean (Universitatea Tehnică Cluj), Prof. Dr. Radu Vasiu (Președinte Senat UPT, Universitatea Politehnică Timișoara), Prof. Dr. Cosmin Bonchis (Prodecan FMI, Universitatea de Vest).

Proiectele selectate se încadrează în tehnologii de top precum: AI/ML – patru cursuri, Big Data – două cursuri, Blockchain – un curs, Cybersecurity – două cursuri, Health Tech – un curs, Tech for All – două cursuri. Inițiativa Bursele ANIS a fost susținută și la această ediție de companii de top, respectiv: Adobe Systems Romania, Atos, DB Global Technology, eMAG, Endava Romania, Microsoft Romania, Qualitance QBS, Softbinator Technologies, TremendSoftware Consulting șiWipro Technologies.

Bursele ANIS 2021 – Proiecte sponsorizate

Dintre cele 12 proiecte selectate, patru au la bază categoria tehnologică Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML). Arusoaie Andreea-Valentina (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași) a propus cursul Quantum computing, pentru care a primit o sponsorizare din partea Endava Romania. Crăciunescu Răzvan (Universitatea Politehnica din București) a fost sponsorizat de Qualitance QBS pentru cursul Sisteme hibride de comunicații mobile. Rădoi Emilian (Universitatea Politehnica din București), a propus cursul Dezvoltarea de Software în Startup-uri, sponsorizat de Tremend Software Consulting. Zvorișteanu Otilia & Achirei Ștefan (Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași), au fost sponsorizați de Wipro Technologies pentru cursul Sisteme de Vedere Artificială.

Categoria Big Data a fost regăsită în două dintre cursurile selectate, respectiv: Technologies for Big Data Analysis, propus de Marin Iuliana (Universitatea Politehnica din Bucuresti) și susținut de Adobe Systems Romania și Sisteme Distribuite de Baze de Date, propus de Truică Ciprian-Octavian (Universitatea Politehnica din București) și susținut de Microsoft Romania. La categoria Blockchain, Softbinator Technologies a oferit o sponsorizare către proiectul Introduction to Blockchain, realizat de Cira Cristian (Universitatea de Vest din Timișoara).

Categoria Cybersecurity înregistrează, de asemenea, două proiecte sponsorizate. Iancu Bogdan (Academia de Studii Economice din București) a propus cursul Securitatea Codului Sursă (Source Code Security), ce a obținut susținerea Atos IT Solutions and Sevices, iar Stângaciu Cristina-Sorina (Universitatea Politehnica Timisoara) a fost sponsorizată de Microsoft Romania pentru cursul Operating Systems for IoT (OSIOT).

Endava Romania a susținut cursul denumit Realitate virtuală și augumentată, ce se încadrează în categoria Health Tech și este realizat de Stanica Iulia-Cristina (Universitatea Politehnica din București). Pentru segmentul Tech for All s-au acordat două sponsorizări: cursul Technology Entrepreneurship, realizat de Anagnoste Sorin (Academia de Studii Economice din București) și susținut de eMag, respectiv Instruire asistată de calculator, curs propus de Ștefan Iulia Adina (Universitatea Tehnică din Cluj) și sponsorizat de DB Global Technology.

